UEFA Avrupa Ligi’nde play-off eşleşmeleri bugün belli oldu. Temsilcimiz Galatasaray’ın rakibi Hollanda ekibi AZ Alkmaar oldu. Galatasaray play-off turunda rakibini elemesi halinde son 16 turunda Tottenham yada Manchester United ile karşılaşacak. Peki, AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

1 /9 UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off kura çekimi yapıldı.

2 /9 İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşen organizasyonda Galatasaray, AZ Alkmaar ile eşleşti.



3 /9 Sarı-kırmızılılar lig etabında da karşılaştığı rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.



4 /9 Kura çekimine seri başı olarak katılan sarı-kırmızılı ekip ilk maçını deplasmanda, rövanş mücadelesini evinde oynayacak.



5 /9 Galatasaray bu turu geçmesi durumunda son 16 etabında Manchester United ya da Tottenham ile eşleşecek.



6 /9 AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları 13 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 20 Şubat'ta oynanacak.



7 /9 6-13 Mart tarihlerinde oynanacak son 16 turunun ardından yoluna devam eden takımlar 10-17 Nisan'da çeyrek final maçları oynayacak.



8 /9 Turnuvada yarı final etabı ise 1 ve 8 Mayıs tarihlerinde oynanacak.