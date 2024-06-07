Aziz Yıldırım: “Fenerbahçe’nin üzerindeki ölü toprağını kaldırdım”

Seçildiği takdirde yapacağı projeleri de anlatan Aziz Yıldırım, "Stadı 60 ya da 65 bin kapasiteli bir şekilde iki farklı alternatifli bir şekilde yapacağız. Dortmund’daki gibi ayakta olacak şekilde düşünüyoruz. Tahmini olarak 2 ya da 3 senede bitecek ve aynı zamanda maçlar oynanmaya devam edecek. ‘Stad yapılamaz’ diyenler, Fenerbahçe’nin gücünü bilmiyor. Biz gelince 2018 yılından yarım kalan tüm projeleri yapacağız. Problemler yaşanıyor duyuyoruz. Sorunlara çözüm üreteceğiz.” ifadelerini kullandı.