Aziz Yıldırım: “Fenerbahçe’nin üzerindeki ölü toprağını kaldırdım”

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Yeni Şafak Spor’un sorularını yanıtladı. Seçim süreci hakkında konuşan Yıldırım, “Fenerbahçe’nin üzerindeki ölü toprağını kaldırdım” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe’nin Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Yeni Şafak Spor Muhabiri Ömer Çelikbaşlı’nın sorularını yanıtladı. Gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, Mourinho’nun gelişinden, statta yapılacak olan çalışmalara kadar birçok özel bilgiyi anlattı.
Eski dönemi ile yeni dönemi kıyaslayan Aziz Yıldırım, şu cümleleri kullandı:
“20 senelik sürece baktığımızda, 6 defa şampiyonluğumuz var. 2001 ile 2011 arasında 5 defa şampiyon olduk. Arada son maçta kaybettiklerimiz de oldu. Daha sonraları mahkeme süreçleri ile hedeflerimizden uzaklaştık.”
“Zayıflamış bir pozisyonla 2018’e geldik ve bizi başarısız bulan kongre bizi gönderdi. O zaman şimdi de 6 yıl başarısız olan, 6’da 0 yapan ve şampiyon olamayan başarısız bir yönetim var. Fenerbahçe Kongre Üyelerinin, devrim niteliğinde bir değişim yapmaları gerektiğini düşünüyorum. 6 yıllık süreçte Fenerbahçe yoldan çıktı. Vagonun yeniden raya oturtulması gerekiyor. Biz onun için geliyoruz" dedi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un yönetim süresi boyunca en büyük yanlışının, hep başkalarını suçlamak olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım, “Topu kendilerinden uzağa atıyorlar. Çünkü Ali Koç lider değil. Ali Koç başkan. Herkes başkan olabilir. Lider olmak ayrı bir şey. Onda o vasıflar yok” dedi.
Seçildiği takdirde yapacağı projeleri de anlatan Aziz Yıldırım, "Stadı 60 ya da 65 bin kapasiteli bir şekilde iki farklı alternatifli bir şekilde yapacağız. Dortmund’daki gibi ayakta olacak şekilde düşünüyoruz. Tahmini olarak 2 ya da 3 senede bitecek ve aynı zamanda maçlar oynanmaya devam edecek. ‘Stad yapılamaz’ diyenler, Fenerbahçe’nin gücünü bilmiyor. Biz gelince 2018 yılından yarım kalan tüm projeleri yapacağız. Problemler yaşanıyor duyuyoruz. Sorunlara çözüm üreteceğiz.” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'Fenerbahçe satılabilir' cümlelerine yanıt veren Yıldırım, “Baronlar dışarda konuşuyor. Fenerbahçe'yi yönlendirmek istiyorlar. Ayrıca bakın, ‘Fenerbahçe elden gidiyor’ derken; mevcut başkan ‘Fenerbahçe satılabilir’ şeklinde açıklama yapıyor. ‘Bu iyi olur diyorlar.’ Böyle bir şey olamaz. Fenerbahçe halktır halk. Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı müddetçe Fenerbahçe'de onunla beraber yaşayacaktır. Bunu başkasına devretmek yanlıştır.” dedi
Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaşmasına değinen Aziz Yıldırım, “Ben geldim ve bir yol çizdim. Fenerbahçe’nin üzerindeki ölü toprağını kaldırdım. Yıllardır kimseyi getirmiyorlardı. Ben gittim Mourinho ile konuştum. Onlar da bizden sonra gitti. Bizim yetkimiz olmadığı için onlar imzaladı. Teşekkür ederiz. Ben gelirsem, zaten biliyor Mourinho onunla çalışmak istediğimi” ifadelerini kullandı.
Seçim hakkında da konuşan Aziz Yıldırım, genel kurul üyelerine seslendi. Yıldırım, “Herkes seçime gelsin. Divan Kurulu Başkanı Şekip Bey’e ona olan saygıyı gösterelim ve onu divan kurulu başkanı olarak seçelim. Seçim sonuçlarından da Fenerbahçe kazançlı çıksın.” dedi
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sosyal medyada yazılan ‘Başkan kongrede transfer açıklayacak’ iddialarına da yanıt verdi. Yıldırım, ‘Bizden yana isim açıklama olmaz. İmza yetkimiz olmadığı için kongrede herhangi bir transfer açıklamayacağım’ ifadelerini kullandı.