Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasındaki konuşma sosyal medyaya damga vurdu: Gündem olan hareket

Haber Merkezi
14:0318/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında eski başkanlar Aziz Yıldırım ve Ali Koç karşı karşıya geldi. İkili arasındaki konuşma sosyal medyaya damga vurdu.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı Kalamış'ta yapıldı.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Sadettin Saran, eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında eski başkanlar Aziz Yıldırım ve Ali Koç karşı karşıya geldi. İkili arasındaki konuşma sosyal medyaya damga vurdu. İkili arasında şu konuşma yaşandı:

Aziz Yıldırım: Beni unut! Bak beni unut!

Ali Koç: Basın var, ben çıkınca söyleyeceğim!

Aziz Yıldırım: Ama unutmuyorsun!

Ali Koç: Sağlığınıza çok üzülüyorum, Allah yardımcınız olsun

Aziz Yıldırım: İlaçlarımı aldım, çok iyiyim tamam mı?

Ayrıca Ali Koç'un, Aziz Yıldırım ile konuşurken ki oturuş şekli de sosyal medyada gündem oldu.

#Fenerbahçe
#Ali Koç
#Aziz Yıldırım
