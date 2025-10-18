Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasındaki konuşma sosyal medyaya damga vurdu: Gündem olan hareket

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında eski başkanlar Aziz Yıldırım ve Ali Koç karşı karşıya geldi. İkili arasındaki konuşma sosyal medyaya damga vurdu.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı Kalamış'ta yapıldı.
Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Sadettin Saran, eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.
İkili arasında şu konuşma yaşandı:
Aziz Yıldırım: Beni unut! Bak beni unut!
Ali Koç: Basın var, ben çıkınca söyleyeceğim!
Aziz Yıldırım: Ama unutmuyorsun!
Ali Koç: Sağlığınıza çok üzülüyorum, Allah yardımcınız olsun
Aziz Yıldırım: İlaçlarımı aldım, çok iyiyim tamam mı?
Ayrıca Ali Koç'un, Aziz Yıldırım ile konuşurken ki oturuş şekli de sosyal medyada gündem oldu.