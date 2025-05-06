Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı? Başkanlık için 3 şartı var

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Bu skor sonrasında hem Kadıköy'den hem de sarı lacivertli camianın önemli isimlerinden istifa çağrıları geldi. Yönetim olağanüstü kongreye davet edilirken, kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olup olmayacağı merak konusuydu. Peki Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı? Aziz Yıldırım'ın başkanlık için şartları ortaya çıktı.

1 /15 Şampiyonluk yarışından havlu atan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.

2 /15 Sarı lacivertli camiada, başkan Ali Koç'un istifası isteniyor.

3 /15 Hem taraftarlar hem de camianın önde gelenleri, kulübün olağanüstü kongreye gitmesi için çağrılar yaptı.

4 /15 Fenerbahçe yönetiminin alacağı kararsa merak konusu.



5 /15 Yüksek Divan Kurulu'nda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, böyle bir durumun söz konusu olmadığını söylemişti.

6 /15 Fakat kulüp üyelerinin olağanüstü kongre için imza toplamaya başlaması, yönetiminin bu kararı yeniden sorgulamasına neden oldu.

7 /15 Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp, aday olduğunu açıkladı.

8 /15 En çok merak edilen konulardan birisi de kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olup olmayacağı.

9 /15 Peki Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı?

10 /15 Aziz Yıldırım'ın başkanlık için şartları ortaya çıktı.

11 /15 TV100'de açıklamalarda bulunan İbrahim Seten, çok önemli bir kaynaktan haber aldığı söyledi ve bu konuya değindi.

12 /15 İbrahim Seten'in açıklamaları şu şekilde:

13 /15 "Aziz Yıldırım çok adaylı bir seçime girmeyecek."

14 /15 "Ali Koç bırakırsa, genel kurul üyeleri Aziz Yıldırım’ı aday gösterirse ve tek aday olursa seçime girecek."