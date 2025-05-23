Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım dün bir araya geldi. Kapsamlı değerlendirmelerin yapıldığı açıklanan görüşmede Yıldırım'ın Koç'a ne söylediği ortaya çıktı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ziyaret sabah saatlerinde son derece samimi bir ortamda gerçekleşmiş, Fenerbahçe'mizin bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Kulübümüzün gündemine dair karşılıklı fikirlerin istişaresi için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme temennisiyle görüşme sona ermiştir" ifadelerine yer verildi.
Kapsamlı değerlendirmelerin yapıldığı açıklanan görüşmede Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a ne söylediği ortaya çıktı.
Aziz Yıldırım'ın görüşmede olağanüstü seçimli genel kurul tarihini eleştirdiği, öne çekilmesi gerektiğini söylediği öğrenildi.