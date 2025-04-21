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Aziz Yıldırım'ın listesindeydi seçim çağrısı yaptı: 'Olağanüstü kongre istiyoruz'

Aziz Yıldırım'ın listesindeydi seçim çağrısı yaptı: 'Olağanüstü kongre istiyoruz'

Haber Merkezi
10:0021/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Taraftarlar yönetimi istifaya davet ederken, sarı lacivertli takımda yeni bir gelişme yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, küme düşmeme mücadelesi veren Kayserispor'u konuk etti.

Sarı lacivertliler, 90+4. dakikada yediği golle birlikte sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe şampiyonluk yarışında çok ağır bir yara aldı.

Beraberliğin hemen ardından stadyumda taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.

Sosyal medyada da olağanüstü kongre için çağrılar yapıldı.

En çok merak edilen konulardan birisi de Fenerbahçe'de seçim olursa, kimlerin aday olacağı.

Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olup olmayacağı da merak konusuydu.

Aziz Yıldırım’ın son yönetim listesinde yer alan isimlerden Murat Salar, Kayserispor maçı sonrasında açıklama yaptı.

Salar, "Fenerbahçe’nin geleceği adına olağanüstü kongre çağrısında bulunuyorum. Çünkü artık ‘bekleyip sabretmek’ değil, harekete geçme zamanı." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar sonrasında Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olabileceği iddiaları sosyal medyada yer aldı.

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