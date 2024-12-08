Aziz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündem oldu: Mourinho'nun istediği oyuncular

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın haziran ayındaki seçim döneminde söylediği sözler yeniden gündem oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.
Bu karşılaşmada sarı lacivertli takımın 20 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı forvet En-Nesyri'nin yedek olması, Dzeko'nun fırsatları değerlendirememesi tepkilere neden oldu.
Bu oyuncuların dışında Amrabat haricinde yeni transferlerinden verim alamayan Fenerbahçe'de, Aziz Yıldırım'ın seçim döneminde söylediği sözler yeniden gündem oldu.
Mayıs ayının sonunda Mersin'de düzenlenen toplantıda kongre üyeleriyle buluşan Yıldırım, şunları söylemişti.
"Jose Mourinho'dan sonra şimdi futbolcu ismi vereyim, onları da alsınlar."
"Romelu Lukaku'yu Mourinho istiyor."
"Paulo Dybala var."
"Talisca da gelmek istiyor."
"Ayrıca Trabzon'da oynayan santrfor vardı Alexander Sörloth."
"Bunlardan bir iki tanesini halletsinler. Diğerlerine biz gelince bakarız."
Sosyal medyada, Aziz Yıldırım'ın sözlerinin yeniden gündem olma nedeni ise, Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden faydalanamaması ve devre arasında Aziz Yıldırım'ın ismini verdiği Dybala ve Talisca gibi isimlerle masaya oturulma ihtimali.
Hatta sarı lacivertlilerin Talisca için görüşmeler yaptığı biliniyor.
Dybala da alternatif oyuncular arasında yer alıyor.