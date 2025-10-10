Yeni Şafak
Bafetimbi Gomis’ten Fenerbahçeli yıldıza şok sözler: ‘Seni besleyen eli vurma’

Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçeli yıldıza şok sözler: 'Seni besleyen eli vurma'

10/10/2025, Cuma
G: 10/10/2025, Cuma
Galatasaray’ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Fenerbahçeli yıldız futbolcuya transferi sonrası yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Galatasaray'la ilgili tüm sosyal medya paylaşımlarını kaldırmıştı.


Milli futbolcu, transferinin ilk gününde “Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübüne geldim. Bundan sonra camiamız için, Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi vereceğim.” diyerek tepkileri üzerine çekmişti.


Galatasaray'ın eski yıldızlarından Bafetimbi Gomis, SporON Youtube kanalında katıldığı programda Kerem Aktürkoğlu'na eleştirilerde bulundu.


Fransız futbolcu, “Kerem Aktürkoğlu'nun söylediklerinde katılmadığım bazı noktalar var. Fransızca'da bir söz vardır, 'Seni besleyen eli vurma' diye. Sizi alt liglerden alan büyük kulüpler sayesinde vitrine çıkıyorsunuz.” dedi.

Gomis sözlerine "Fatih Terim ve Okan Buruk onun gelişimlerine katkı sağladı. Bu geçişi daha iyi yapılabilirdi açıklama olarak." ifadeleriyle son verdi.


