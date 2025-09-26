Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Barcelona efsanesinden şok karar: Futbolu bırakma kararı aldı!

Barcelona efsanesinden şok karar: Futbolu bırakma kararı aldı!

09:2226/09/2025, Cuma
G: 26/09/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

15 yıl boyunca Barcelona forması giymiş ve sayısız başarıları imza atmış efsane yıldız futbolu bırakma kararı aldı.

Inter Miami'den yapılan açıklamada, bu sezonki MLS play-off'larının Busquets'in profesyonel kariyerinin son maçları olacağı duyuruldu.

Tecrübeli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Herkese ve futbola her şey için yürekten teşekkür ederim.

Ben her zaman bu güzel hikayenin bir parçası olacağım." ifadelerini kullandı.



Barcelona altyapısından yetişen Sergio Busquets, 2008-2023 yılları arasında formasını giydiği Katalan takımının yanı sıra İspanya Milli Takımı'nda birçok başarı kazandı ve 1 Dünya Kupası, 1 Avrupa Futbol Şampiyonası, 3 Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 3 Kulüpler Dünya Kupası, 9 LaLiga, 7 İspanya Kupası, 7 İspanya Süper Kupası şampiyonlukları kazandı.


2023 yılında, Lionel Messi'nin de formasını giydiği Inter Miami'ye transfer olan Busquets, ABD takımında da 1 Taraftar Kupası ve 1 Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.


#Barcelona
#Inter Miami
#Sergio Busquets
#Messi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli Emeklilik Son Dakika Gelişmeler: 2000 Sonrasına Kademeli Emeklilik Tablosu Belli Oldu Mu?