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Spor

Takımdan ayrılacaklar mı? Karar verildi

Umut Yılmaz
09:47 - 29/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:57 - 29/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isimler Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'ydu. Yönetim iki futbolcu ile ilgili kararını verdi.

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Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu ve geçen sezon Avrupa'da iyi bir iz bırakan Galatasaray, gelecek sezon da başarılı grafiğini sürdürmeyi planlıyor.








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2024-2025 sezonunun planlamasını yapmaya çalışan sarı-kırmızılı takımda gelecek ve gidecek isimlerin yanı sıra kalacak isimler de tartışılıyor.












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Gelecek sezon için kadrosunu oturtmaya çalışan Galatasaray, Avrupa'dan talipleri bulunan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nu takımda tutmak istiyor.










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Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, milli oyuncularla bizzat görüştü.








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BARIŞLA 1 SEZON DAHA


Transfer sezonunun en çok konuşulan ismi Barış Alper Yılmaz oldu. Özellikle Premier Lig ekiplerini peşine takan genç yıldız, bir sezon daha takımda tutulmaya çalışılacak.






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As kadronun değişmezi olarak düşünülen Barış Alper'e 'bekle' mesajı verildi.




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KAMPTA GÖRÜŞME


Avusturya'da kamp gerçekleştiren Aslan'da Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, Avrupa'dan bir çok talibi bulunan yerli futbolcularla kritik bir görüşme gerçekleştirdi.


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İspanyol ekibi Real Sociedad'ın transfer listesinin üst sıralarında yer alan Kerem Aktürkoğlu'na da kalması için telkinde bulunuldu.



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İki oyuncu da başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk'a karşı gelmezken, gelecek sezon için motive oldu.

#Galatasaray
#Barış Alper Yılmaz
#Kerem Aktürkoğlu
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