Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isimler Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'ydu. Yönetim iki futbolcu ile ilgili kararını verdi.
Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu ve geçen sezon Avrupa'da iyi bir iz bırakan Galatasaray, gelecek sezon da başarılı grafiğini sürdürmeyi planlıyor.
2024-2025 sezonunun planlamasını yapmaya çalışan sarı-kırmızılı takımda gelecek ve gidecek isimlerin yanı sıra kalacak isimler de tartışılıyor.
Gelecek sezon için kadrosunu oturtmaya çalışan Galatasaray, Avrupa'dan talipleri bulunan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nu takımda tutmak istiyor.
Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, milli oyuncularla bizzat görüştü.
BARIŞLA 1 SEZON DAHA
Transfer sezonunun en çok konuşulan ismi Barış Alper Yılmaz oldu. Özellikle Premier Lig ekiplerini peşine takan genç yıldız, bir sezon daha takımda tutulmaya çalışılacak.
As kadronun değişmezi olarak düşünülen Barış Alper'e 'bekle' mesajı verildi.
KAMPTA GÖRÜŞME
Avusturya'da kamp gerçekleştiren Aslan'da Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, Avrupa'dan bir çok talibi bulunan yerli futbolcularla kritik bir görüşme gerçekleştirdi.
İspanyol ekibi Real Sociedad'ın transfer listesinin üst sıralarında yer alan Kerem Aktürkoğlu'na da kalması için telkinde bulunuldu.
İki oyuncu da başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk'a karşı gelmezken, gelecek sezon için motive oldu.