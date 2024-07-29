Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isimler Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'ydu. Yönetim iki futbolcu ile ilgili kararını verdi.

1 / 9 Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu ve geçen sezon Avrupa'da iyi bir iz bırakan Galatasaray, gelecek sezon da başarılı grafiğini sürdürmeyi planlıyor.















2 / 9 2024-2025 sezonunun planlamasını yapmaya çalışan sarı-kırmızılı takımda gelecek ve gidecek isimlerin yanı sıra kalacak isimler de tartışılıyor.























3 / 9 Gelecek sezon için kadrosunu oturtmaya çalışan Galatasaray, Avrupa'dan talipleri bulunan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nu takımda tutmak istiyor.



















4 / 9 Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, milli oyuncularla bizzat görüştü.















5 / 9 BARIŞLA 1 SEZON DAHA

Transfer sezonunun en çok konuşulan ismi Barış Alper Yılmaz oldu. Özellikle Premier Lig ekiplerini peşine takan genç yıldız, bir sezon daha takımda tutulmaya çalışılacak.











6 / 9 As kadronun değişmezi olarak düşünülen Barış Alper'e 'bekle' mesajı verildi.







7 / 9 KAMPTA GÖRÜŞME

Avusturya'da kamp gerçekleştiren Aslan'da Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, Avrupa'dan bir çok talibi bulunan yerli futbolcularla kritik bir görüşme gerçekleştirdi.



8 / 9 İspanyol ekibi Real Sociedad'ın transfer listesinin üst sıralarında yer alan Kerem Aktürkoğlu'na da kalması için telkinde bulunuldu.



