Barış Alper Yılmaz'a şartlı sözleşme: Kazanacağı rakam belli oldu

10:2516/09/2025, Salı
G: 16/09/2025, Salı
Galatasaray'da yönetim, Barış Alper Yılmaz'la yeni sözleşme yapmaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki futbolcu, Başkan Dursun Özbek'in şartını kabul etmesi durumunda servet kazanacak.

Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi konusunda yeni bir karar almaya yakın olduğu öğrenildi.

İstekli futboluyla yeniden yönetimin güvenini kazanan milli futbolcuyla önce menajer konusunun görüşüleceği belirtildi.

Sözcü'nün haberine göre; Başkan Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz'dan yeni bir menajer bulmasını isteyecek.

Bu talebi yerine getirmesi durumunda, 25 yaşındaki futbolcuya yıllık bonuslarla birlikte 5 milyon euro verilecek.

Eyüpspor maçında formasına kavuşan Barış Alper Yılmaz, 33 dakika süre aldığı karşılaşmada 1 asist yapmış ve performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

#Galatasaray
#Barış Alper Yılmaz
#Dursun Özbek
