Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi ortaya çıktı: Galatasaraylıları kızdıran detay

Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi ortaya çıktı: Galatasaraylıları kızdıran detay

14:34 14/10/2025, Salı
G: 14/10/2025, Salı
<p></p>

Galatasaray, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'a ciddi bir zam yaptı. Başarılı futbolcunun sözleşme detayları ortaya çıkarken, oyuncunun menajeri Tuncay Maldan'ın sözleri sarı-kırmızılıların tepkisini çekti.

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan teklif alan ve ayrılık isteği nedeniyle kulüple kriz yaşayan Barış Alper Yılmaz'a yeni sözleşme yapıldı.

Galatasaray Kulübü'nün milli futbolcuyla yaptığı yeni sözleşmeyi Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiği öğrenildi.

25 yaşındaki futbolcunun bonuslarla birlikte toplamda 6 milyon euro kazanacağı iddia edildi.

Gazeteci Haluk Yürekli, Barış Alper Yılmaz'la yapılan sözleşme detaylarını paylaştı. Yürekli'nin oyuncunun menajeriyle ilgili sözleri dikkati çekti.

Haluk Yürekli'nin konuyla ilgili TV100'de verdiği bilgiler şöyle:


"Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan, 'Tavrımızı koyduk hakkımızı aldık' diye konuşuyormuş etrafta. Rakamı söylüyorum; 3 milyon euro garanti alacağı para. 500 bin euro sadakat bonusu var. 10 maç oynarsa 1 milyon euro, 20 maç oynarsa 1 milyon euro. Yani 20 maç oynarsa 2 milyon euro. 500 bin euro da 20 gole katkı yaparsa; gol ve asist. Toplamda Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'la yaptığı ve federasyona bildirdiği tek tip sözleşme 6 milyon euro."




