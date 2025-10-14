Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi ortaya çıktı: Galatasaraylıları kızdıran detay

Haluk Yürekli'nin konuyla ilgili TV100'de verdiği bilgiler şöyle:





"Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan, 'Tavrımızı koyduk hakkımızı aldık' diye konuşuyormuş etrafta. Rakamı söylüyorum; 3 milyon euro garanti alacağı para. 500 bin euro sadakat bonusu var. 10 maç oynarsa 1 milyon euro, 20 maç oynarsa 1 milyon euro. Yani 20 maç oynarsa 2 milyon euro. 500 bin euro da 20 gole katkı yaparsa; gol ve asist. Toplamda Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'la yaptığı ve federasyona bildirdiği tek tip sözleşme 6 milyon euro."











