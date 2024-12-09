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Barış Alper'in babasından Rey Manaj'a olay cevap

Barış Alper'in babasından Rey Manaj'a olay cevap

11:089/12/2024, Pazartesi
G: 9/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, oğlunu sakatlayan Sivassporlu futbolcu Rey Manaj'a sosyal medyadan dikkat çeken bir cevap verdi.

Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray iye oynadıkları maçta sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasına neden olduğu için özür diledi.

Arnavut futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Galatasaray maçında profesyonel futbol hayatında yaşamak istemediği bir durumla karşı karşıya kaldığı için çok üzgün olduğunu belirtti.

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı kasten sakatlama gibi bir düşüncesinin olmadığını vurgulayan Manaj, şunları kaydetti:


"Barış Alper Yılmaz'a faul yapmak ya da sakatlığına neden olacak bir davranışta bulunmak niyetinde hareket etmediğimi bütün samimiyetimle kendisine ve futbol kamuoyuna belirtmek isterim. Maçın skorunun vermiş olduğu adrenalin ve heyecanla takımıma katkı vermeye çalıştığım esnada bu olay gerçekleşti. Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım."

Barış Alper Yılmaz, Rey Manaj'ın sert hareketi sonrası sedye ile oyundan çıkmıştı.

Rey Manaj'ın Instagram hesabından yaptığı özür mesajına Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz'dan dikkat çeken bir cevap geldi.

Baba Yılmaz, Rey Manaj'a yönelik "Seninle tanışmak isterim ve de mutlaka tanışacağız. Seni çok görmek istiyorum. Seni seviyorum" ifadelerini kullandı. 

#Süper Lig
#Galatasaray
#Sivasspor

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