Barış Alper'in babasından Rey Manaj'a olay cevap

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı kasten sakatlama gibi bir düşüncesinin olmadığını vurgulayan Manaj, şunları kaydetti:





"Barış Alper Yılmaz'a faul yapmak ya da sakatlığına neden olacak bir davranışta bulunmak niyetinde hareket etmediğimi bütün samimiyetimle kendisine ve futbol kamuoyuna belirtmek isterim. Maçın skorunun vermiş olduğu adrenalin ve heyecanla takımıma katkı vermeye çalıştığım esnada bu olay gerçekleşti. Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım."