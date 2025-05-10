Başakşehir - Fenerbahçe maçı sonrası resmen açıkladı: Yıldız isim ayrılıyor!

Trendyol Süper Lig 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir’i 4-1 mağlup etti. Maçın ardından Süper Lig’e bu sezona damga vuran ismin takımdan ayrılacağı resmen duyuruldu.
Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir, sahasında Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerde karşılaşmanın ardından teknik direktör Çağdaş Atan, takımın yıldızı Piatek ile ilgili transfer açıklaması yaptı. Çağdaş Atan'ın açıklamaları şöyle:
"Her takımda oyuncularıma ilk verdiğim söz, onların market değerlerini arttırmak. Bunu yapamıyorsam o oyuncunun sözleşmesini iyi hale getirmek.
İlk geldiğimizde Piatek'in golü yoktu. Sonra parmağında çatlak oluştu ve 9 hafta gol atamadı. Onun üzerine oyun planı kurduk.
Piatek'in isteyeceği türden hücum tarzı oynamaya başladık ve o da çok fazla gol attı. Piatek'e 1-2 kulübün ciddi ilgisi var. Oyuncu satılması beni her zaman mutlu eder. Anadolu kulüpleri, oyuncu satarak daha da güçlü hale gelebilir.
Ondan gelecek gelirin burayı daha güçlü hale getireceğini düşünüyorum. Ama Piatek yeri çok kolay doldurulmayacak bir oyuncu. Oyuncu satışına hiçbir zaman karşı değilim. Kulüplerin çok daha rahat sürdürülebilir hale getirilmesi için bunların gerekli olduğunu düşünüyorum.
Karar başkanımızın ve yönetim kurulunun. Piatek'e olan ilginin farkındayız. O da gitmek için niyetli açıkçası. Yüksek bir ücret talep ediliyor. Umarım 2 taraf da bu anlaşmadan mutlu ayrılır."