Başakşehir - Fenerbahçe maçı sonrası resmen açıkladı: Yıldız isim ayrılıyor!

Ondan gelecek gelirin burayı daha güçlü hale getireceğini düşünüyorum. Ama Piatek yeri çok kolay doldurulmayacak bir oyuncu. Oyuncu satışına hiçbir zaman karşı değilim. Kulüplerin çok daha rahat sürdürülebilir hale getirilmesi için bunların gerekli olduğunu düşünüyorum.



