Temsilcimiz RAMS Başakşehir UEFA Konferans Ligi 4. haftasında evinde Petrocub’u konuk ediyor. Bu akşam saat 18.30’da başlayacak karşılaşma tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Temsilcimizde kadro dışı olan Berkay Özcan mücadele forma giyemeyecek. Davinson, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner ve Volkan Babacan'ın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Turuncu-lacivertli ekipte isimleri UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Matchoi Djalo, müsabakada görev yapamayacak. Peki, Başakşehir’de Petrocub maçında ilk 11’de kimler var? İşte Başakşehir FK - Petrocub maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /15 Temsilcimiz RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi dördüncü maçında yarın sahasında Moldova'nın Petrocub takımıyla karşı karşıya gelecek.



2 /15 Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

3 /15 Müsabakayı Kosova Futbol Federasyonundan hakem Genc Nuza yönetecek. Nuza'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj yapacak.



4 /15 Üç maçını da kaybeden Petrocub ise puanla tanışamadı. İlk maçında sahasında Pasof'a 4-1 kaybeden Petrocub, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Jagiellonia'ya 2-0 yenildi. Moldova ekibi son maçında ise evinde Rapid Wien'e 3-0 mağlup oldu.



5 /15 Avrupa'da 60. maç UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında Moldova'nın Petrocub ekibini konuk edecek RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarında 60. karşılaşmasını oynayacak.

6 /15 Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'daki 59 maçta 22 galibiyet, 14 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı.



7 /15 Avrupa'da 86 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 85 gole engel olamadı.

8 /15 Çağdaş Atan ile Avrupa'da 10. maç RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 10. sınavını verecek.



9 /15 Atan ile Avrupa'da oynadığı 9 maçta 5 galibiyet alan turuncu-lacivertli ekip, 2 maçta berabere kaldı, 2 karşılaşma sonunda ise sahadan mağlup ayrıldı.



10 /15 Başakşehir, Çağdaş Atan idaresinde 9 maçta 19 gol sevinci yaşarken kalesindeki 10 gole engel olamadı.



11 /15 Turuncu-lacivertli ekip, Çağdaş Atan ile Avrupa kupalarında çıktığı ilk maçta San Marino ekibi La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1, deplasmanda da 4-0 mağlup etti.



12 /15 Atan'ın kulübede olduğu 3. maçta Gürcistan deplasmanında Iberia Tiflis'i 1-0, rövanşında da İstanbul'da 2-0 yenen İstanbul temsilcisi, UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise deplasmanda 0-0 berabere kaldığı İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i İstanbul'da 2-0 mağlup etmeyi başardı.



13 /15 Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e 2-1, deplasmanda da Sloven ekibi Celje'ye 5-1 yenildi. Turuncu-lacivertliler, son maçında ise deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.

14 /15 BAŞAKŞEHİR FK - PETROCUB MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11’LER BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Crespo, Pelkas, Keny, Figueiredo

