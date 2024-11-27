Temsilcimiz RAMS Başakşehir UEFA Konferans Ligi 4. haftasında evinde Petrocub’u konuk ediyor. Bu akşam saat 18.30’da başlayacak karşılaşma tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Temsilcimizde kadro dışı olan Berkay Özcan mücadele forma giyemeyecek. Davinson, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner ve Volkan Babacan'ın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Turuncu-lacivertli ekipte isimleri UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Matchoi Djalo, müsabakada görev yapamayacak. Peki, Başakşehir’de Petrocub maçında ilk 11’de kimler var? İşte Başakşehir FK - Petrocub maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…
Temsilcimiz RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi dördüncü maçında yarın sahasında Moldova'nın Petrocub takımıyla karşı karşıya gelecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.
Müsabakayı Kosova Futbol Federasyonundan hakem Genc Nuza yönetecek. Nuza'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj yapacak.
Üç maçını da kaybeden Petrocub ise puanla tanışamadı. İlk maçında sahasında Pasof'a 4-1 kaybeden Petrocub, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Jagiellonia'ya 2-0 yenildi. Moldova ekibi son maçında ise evinde Rapid Wien'e 3-0 mağlup oldu.
Avrupa'da 60. maç
UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında Moldova'nın Petrocub ekibini konuk edecek RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarında 60. karşılaşmasını oynayacak.
Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'daki 59 maçta 22 galibiyet, 14 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı.
Avrupa'da 86 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 85 gole engel olamadı.
Çağdaş Atan ile Avrupa'da 10. maç
RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 10. sınavını verecek.
Atan ile Avrupa'da oynadığı 9 maçta 5 galibiyet alan turuncu-lacivertli ekip, 2 maçta berabere kaldı, 2 karşılaşma sonunda ise sahadan mağlup ayrıldı.
Başakşehir, Çağdaş Atan idaresinde 9 maçta 19 gol sevinci yaşarken kalesindeki 10 gole engel olamadı.
Turuncu-lacivertli ekip, Çağdaş Atan ile Avrupa kupalarında çıktığı ilk maçta San Marino ekibi La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1, deplasmanda da 4-0 mağlup etti.
Atan'ın kulübede olduğu 3. maçta Gürcistan deplasmanında Iberia Tiflis'i 1-0, rövanşında da İstanbul'da 2-0 yenen İstanbul temsilcisi, UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise deplasmanda 0-0 berabere kaldığı İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i İstanbul'da 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e 2-1, deplasmanda da Sloven ekibi Celje'ye 5-1 yenildi. Turuncu-lacivertliler, son maçında ise deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.
BAŞAKŞEHİR FK - PETROCUB MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Crespo, Pelkas, Keny, Figueiredo
PETROCUB: Şmalenea, Platica, Mudrac, Douanla, Ion Jardan, Vasile Jardan, Lungu, Demian, Ambros, Caruntu, Nihaev