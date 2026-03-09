Basın toplantısına damga vurdu: İngiliz gazetecinin sorusu Galatasaray taraftarından alkış aldı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile karşılaşacak. Mücadele öncesi RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında İngiliz gazetecinin sorusu damga vurdu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Liverpool maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İngiliz gazetecinin, UEFA'nın Galatasaray'a verdiği cezayla ilgili sorduğu soruda söyledikleri dikkat çekti.
İngiliz gazeteci, "UEFA, Galatasaray taraftarı Anfield'da olmayacak dedi. Reaksiyonunuz nasıl? Bu adil bir durum değil gibi görünüyor." sorusunu yöneltti.
Okan Buruk'un soruya yanıtı ise şöyle oldu:
"Ceza adil değil, itiraz yaptık. Belki bu değişecektir. Bugün sonuçlanacakmış. Bir yerden bakmak doğru değil. Sadece taraftar açısından bakmak doğru değil. Polisler de taraftarımıza nasıl davrandı, bu da çok önemli."
"Rövanşta taraftarımızın yanımızda olması güzel olur. Çok güzel bir stadyum Anfield. Ben futbolcu olarak yaşamıştım. Taraftarımızın da tribünde yer almasını istiyorum."