Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Basın toplantısına damga vurdu: İngiliz gazetecinin sorusu Galatasaray taraftarından alkış aldı

Basın toplantısına damga vurdu: İngiliz gazetecinin sorusu Galatasaray taraftarından alkış aldı

15:129/03/2026, Pazartesi
G: 9/03/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile karşılaşacak. Mücadele öncesi RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında İngiliz gazetecinin sorusu damga vurdu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Liverpool maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İngiliz gazetecinin, UEFA'nın Galatasaray'a verdiği cezayla ilgili sorduğu soruda söyledikleri dikkat çekti.

İngiliz gazeteci, "UEFA, Galatasaray taraftarı Anfield'da olmayacak dedi. Reaksiyonunuz nasıl? Bu adil bir durum değil gibi görünüyor." sorusunu yöneltti.

Okan Buruk'un soruya yanıtı ise şöyle oldu:


"Ceza adil değil, itiraz yaptık. Belki bu değişecektir. Bugün sonuçlanacakmış. Bir yerden bakmak doğru değil. Sadece taraftar açısından bakmak doğru değil. Polisler de taraftarımıza nasıl davrandı, bu da çok önemli."

"Rövanşta taraftarımızın yanımızda olması güzel olur. Çok güzel bir stadyum Anfield. Ben futbolcu olarak yaşamıştım. Taraftarımızın da tribünde yer almasını istiyorum."

#Galatasaray
#Okan Buruk
#Liverpool
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İstanbul kura çekimi sonuç tarih açıklaması 2026! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İstanbul 100 bin konut ilçe ilçe kura tarihleri