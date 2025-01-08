Başkan Ali Koç'tan gazeteciye beklenmedik cevap: Futbolcuların haberi yokmuş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlenen basın toplantısında Ziraat Türkiye Kupası'na katılacaklarını açıkladı. Toplantıda bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıtla gündem olan Koç, "Futbolcularınızın alınan bu karardan ne zamandan beri haberi var?" sorusu bakın ne yanıt verdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son günlerde camiada yaşanan protesto, hakem hataları ve Ziraat Türkiye Kupası için aldıkları kararı duyurmak için bugün basın toplantısı düzenledi.
Sarı-lacivertli kulüp, geçtiğimiz sezon aldıkları kupaya katılmama kararından vazgeçtiklerini açıkladı.
Toplantıda bu karara açıklık getiren başkan Ali Koç, "Bugün geldiğimiz noktada yıkıcı olmaktansa yapıcı olmayı tercih ediyoruz, bunla beraber bize gelen mesajlar, mailler, paylaşımlarda ve teknik direktörümüz, futbolcularımızın ısrarlı bir şekilde bize bu konuda telkinde bulunmalarından dolayı 2 Nisan'dan bu yana yaşananları dikkate alarak Türkiye Kupası'na katılma kararı veriyoruz. dedi.
'Yabancı VAR kararı çıkmasa katılmayacaktık'
"Hocayı dün çağırdık, böyle olursa böyle, şöyle olursa şöyle. Yabancı VAR kararı çıkmasa katılmayacaktık. Haftaya açıklayacağız deseler yine çıkmayacaktık."
Daha sonrasında soru bölümüne geçilen toplantıda Ali Koç'un bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.
Yarın oynanacak Kasımpaşa maçı için "Futbolcularınızın alınan bu karardan ne zamandan beri haberi var?" sorusu soruldu.
Ali Koç ise "Futbolcularımızın haberi şu andan itibaren var" dedi.