Başkandan dikkat çeken Emre Belözoğlu açıklaması: İnşallah doğru değildir

Basın mensuplarının, Emre Belözoğlu'nun Eyüpspor maçının ardından "Benim Antalyaspor'u daha güçlü yapacak isteklerim var. Bunlar olursa görevime devam edeceğim" açıklamasını hatırlatması üzerine Boztepe, şunları kaydetti:





"Emre Belözoğlu çok hırslı bir karakter. İyi oynarken 2 gol yemesi sinirlerini bozdu. İstediği galibiyeti alamadı. Çok başarılı olmak istiyor. Hocalar kulüpte finansal yönetim, bir düzen isteyecek. Bu açıklamaları orada yapmayıp beraber konuşsak daha mı iyi olurdu, evet. Düzgün, karakterli bir adam. Kendisini ciddi anlamda seviyorum. Bazı konularda da haksız değil. Bizim burada bazı düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Başarı için istikrar, sürdürülebilir gelir şart. Emre Belözoğlu'na istediği kadroyu kurup, istediği bütçeyi sağlayalım. Antalyaspor olarak önümüzdeki sezon sürprizler yaşarız. Emre hocaya o kadar inanıyorum."