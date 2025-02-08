Batshuayi'nin transferinde şaşırtan detay: 17 saniye kala imzalar atıldı

Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'nin Eintracht Frankfurt'a transferinin perde arkası ortaya çıktı. Galatasaray ile Alman ekibi arasında tıkanma noktasına gelen görüşmelerde son anda anlaşmanın sağlanabildiği öğrenildi.
Galatasaray'da Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, 3 milyon euro bonservis bedeliyle Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. 31 yaşındaki golcünün transferinin perde arkasında ilginç bir detay ortaya çıktı.
Sabah'ın aktardığına göre Batshuayi'nin transferi şu şekilde gerçekleşti:
Alman ekibi hafta başından bu yana sarı-kırmızılılar ile temastaydı fakat bonservis pazarlıkları nedeniyle transfer son ana kalmıştı.
8 milyon euro talep eden eden Galatasaray yönetimi, Frankfurt'un teklifine sıcak bakmadı hatta pazartesi öğle saatlerinde Alman ekibinin yetkilileri "Bu iş olmaz" diyerek süreci kapattı.
Ancak Galatasaray, Alvaro Morata'nın transferinin ardından Batshuayi'yi elden çıkarmak için şartları değiştirdi.
Saat 16:00 sularında yeniden başlayan süreç 4 saat içinde tamamlandı. Frankfurt belgeleri FIFA'nın Transfer Yönetim Sistemi'ne (TMS) tam 19:59:43'te yüklemeyi başardı.
Eğer yalnızca 17 saniye daha gecikselerdi, transfer gerçekleşmeyecekti.
Belçikalı yıldız Bundesliga ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.