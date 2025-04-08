UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih evinde Inter’i konuk ediyor. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Inter’de milli yıldız Hakan Çalhanoğlu yine takımın en büyük kozu olacak. Bayern Münih - Inter maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /13 Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde deplasmanda Bayern Münih’e konuk olacak.



2 /13 Inter ile oynadığı dokuz Avrupa kupası maçının beşini kazanan Bayern (1B 3M), iki ekibin son Şampiyonlar Ligi eşleşmesindeki her iki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı (2022/23 grup aşaması).



3 /13 Inter, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern ile oynadığı yedi maçın dördünü kaybetti (2G 1B) ancak grup/lig aşamaları sonrasındaki iki eşleşmede de rakibini turnuva dışına itti (2009/10 final & 2010/11 son 16).

4 /13 Şampiyonlar Ligi tarihinde grup/lig sonrası aşamalarda Bayern'i Inter'den (2) daha fazla eleyen tek takım Real Madrid (7).



5 /13 Evinde oynadığı son 22 Şampiyonlar Ligi maçını kaybetmeyen Bayern (17G 5B), bu turnuvada son iç saha mağlubiyetini Nisan 2021'de PSG karşısında aldı (çeyrek final).



6 /13 Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda 10+ maça çıkan takımlar arasında gole kapama yüzdesi en yüksek ekip, bu sezonki 10 karşılaşmanın sekizinde gol yemeyen Inter (%80).



7 /13 Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hücum bölgesinde maç başına en fazla yüksek şiddetli pres uygulayan takım olan Bayern (121.8), aynı zamanda önde top kazanma ortalaması en yüksek ekip konumunda (12.8).



8 /13 Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 55 maçta 50 golde pay sahibi olan Harry Kane (39 gol & 11 asist), bu sezonki 11 karşılaşmada 12 gole doğrudan katkı sağladı.



9 /13 Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde altı golü bulunan Lautaro Martinez, 2010/11'de sekiz gol atan Samuel Eto'o'dan bu yana Inter formasıyla en yüksek sayıya ulaşan oyuncu konumunda.



10 /13 Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 1015 isabetli pası bulunan Joshua Kimmich, 2013/14'ten (1080; Toni Kroos & 1020; Xavi) bu yana bir turnuva sezonunda en yüksek sayıya ulaşan isim oldu.



11 /13 Son üç Şampiyonlar Ligi sezonunda Federico Dimarco'dan (6) daha fazla asist yapan tek bek oyuncusu Achraf Hakimi'ydi (8). İtalyan sol bek, bu süreçte yaptığı altı asistin tamamıyla golü farklı bir takım arkadaşına attırdı (Dzeko, Hakan, Mkhitaryan, Correa, Martinez & Thuram).



12 /13 BAYERN MÜNİH - INTER MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Bayern Münih - Inter maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.

