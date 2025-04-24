Bayern Münih’te Sacha Boey krizi: Büyük zarara satıyorlar!

Bayern Münih, 2024 kışında Galatasaray’dan 30 milyon euro garanti ve 5 milyon euro bonusla (toplam 35 milyon euro) transfer ettiği Sacha Boey’i gözden çıkardı. Sakatlıklar ve formsuzluk nedeniyle sadece 15 maçta forma giyebilen 24 yaşındaki sağ bek, Bayern’in planlarında yer almıyor. Alman devinin, yıldız futbolcuyu büyük zarara satmaya hazır olduğu öğrenildi. İşte detaylar.

1 /6 Galatasaray'ın Bayern Münih'e 30 milyon euro gibi rekor bir bedelle gönderdiği Sacha Boey, Alman devinde istediğini bulamadı.



2 /6 Yaşadığı sakatlıklar ve beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle Bayern Münih'te düzenli forma giyemeyen Sacha Boey, Alman devinde gözden düştü.



3 /6 Bayern Münih sezon sonunda Sacha Boey ile vedalaşma planları yaparken, Fransız sağ bekin bonservisi de belirlendi.



4 /6 Bild'de yer alan habere göre Bayern Münih, Sacha Boey için ödediği 30 milyon euroyu geri almayı pek olası görmüyor.



5 /6 Oyuncunun an itibarıyla değerinin 18 milyon euro olduğu hatırlatılırken, Bayern Münih'in Sacha Boey'i bu civarda bir rakama satmaktan mutluluk duyacağı ifade edildi.

