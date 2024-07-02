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Spor

BBC, Cristiano Ronaldo ile dalga geçti: Futbol efsanesinden cevap gecikmedi

10:35 - 2/07/2024 Salı
Güncelleme: 10:41 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak

EURO 2024 Son 16 Turu’nda dün akşam Portekiz ve Slovenya karşı karşıya geldi. 90 dakikası 0-0’lık eşitlikle sonuçlanan maç uzatmalara gitti. Uzatmaların 105. dakikasında dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo penaltı kaçırdı. BBC, kaçırılan penaltı sonrasında yıldız oyuncuyla dalga geçti. Detaylar haberimizde.

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EURO 2024 Son 16 Turu’nda Portekiz ve Slovenya kozlarını paylaştı. 

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0-0’lık eşitlikle sonuçlanan maçta uzatmalara gidildi.

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Uzatmaların 105. dakikasında Cristiano Ronaldo penaltı atışından yararlanamadı.

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Portekiz formasıyla kariyerinin en kötü maçlarından birine çıkan yıldız futbolcu için maç tam bir dramaya dönüştü.


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39 yaşındaki yıldız gözyaşlarına hakim olamadı.


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Ronaldo'nun penaltıyı kaçırmasının ardından dünyaca ünlü basın yayın kuruluşu BBC, Ronaldo'yu hedef alarak "Misstiano Penaldo" ifadesini kullandı.

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İngiltere'nin efsane isimlerinden John Terry, BBC'nin Cristiano Ronaldo'yu hedef almasına büyük tepki göstererek "Rezalet" ifadesini kullandığı bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

#Cristiano Ronaldo
#Portekiz
#EURO 2024
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