BBC, Cristiano Ronaldo ile dalga geçti: Futbol efsanesinden cevap gecikmedi

EURO 2024 Son 16 Turu’nda dün akşam Portekiz ve Slovenya karşı karşıya geldi. 90 dakikası 0-0’lık eşitlikle sonuçlanan maç uzatmalara gitti. Uzatmaların 105. dakikasında dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo penaltı kaçırdı. BBC, kaçırılan penaltı sonrasında yıldız oyuncuyla dalga geçti. Detaylar haberimizde.
EURO 2024 Son 16 Turu’nda Portekiz ve Slovenya kozlarını paylaştı.
0-0’lık eşitlikle sonuçlanan maçta uzatmalara gidildi.
Uzatmaların 105. dakikasında Cristiano Ronaldo penaltı atışından yararlanamadı.
Portekiz formasıyla kariyerinin en kötü maçlarından birine çıkan yıldız futbolcu için maç tam bir dramaya dönüştü.
39 yaşındaki yıldız gözyaşlarına hakim olamadı.
Ronaldo'nun penaltıyı kaçırmasının ardından dünyaca ünlü basın yayın kuruluşu BBC, Ronaldo'yu hedef alarak "Misstiano Penaldo" ifadesini kullandı.
İngiltere'nin efsane isimlerinden John Terry, BBC'nin Cristiano Ronaldo'yu hedef almasına büyük tepki göstererek "Rezalet" ifadesini kullandığı bir sosyal medya paylaşımında bulundu.