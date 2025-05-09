Beklenen gün geldi! Xabi Alonso imzayı atıyor

Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen’i çalıştıran Xabi Alonso, Real Madrid’in başına geçmek için gün sayıyor. Real Madrid yönetimin tecrübeli isim ile prensipte anlaşma sağladı. İddialara göre 43 yaşındaki hoca ile 3 yıllık anlaşma sağlanacak. İşte detaylar.

1 /5 Sezon sonunda Carlo Ancelotti ile yollarını ayırmayı planlayan Real Madrid, yerine ise Xabi Alonso'yu getirmek istiyor.



2 /5 İspanyol Marca gazetesi, uzun süredir görüşmelerin devam ettiği Xabi Alonso ve Real Madrid arasında prensip anlaşmasının tamamlandığı duyurdu.



3 /5 Haberde, Carlo Ancelotti'nin ayrılığının ardından Real Madrid'e 3 yıllık imza atacağı söylenen Xabi Alonso, transfer planlamasını da hazırladı.



4 /5 Genç çalıştırıcı, İspanyol deviyle 2028 yılına kadar 3 yıllık sözleşme için anlaştı.

