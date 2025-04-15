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Benfica’ya bir Galatasaraylı daha: Di Maria gidiyor o geliyor

Benfica’ya bir Galatasaraylı daha: Di Maria gidiyor o geliyor

12:1815/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Portekiz Premier Lig devi Benfica Galatasaraylı bir yıldıza daha kancayı taktı. Milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü sezona gösterdikleri performans ile damga vurdu. Benfica gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Angel Di Maria’nın yerine sarı-kırmızılı takımın gözde yıldızını transfer etmek için girişimlere başlayacak. Detaylar haberimizde.

Süper Lig’de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da sezona damga vuran isim Yunus Akgün, 32. haftada Samsunspor maçında gol suskunluğunu 1 gol ve 1 asistle bozmuştu. 

Kariyer sezonlarından birini yaşayan 24 yaşındaki futbolcu Avrupa devlerini radarına girdi.


Portekiz devi Benfica, milli yıldız Yunus Akgün’ü transfer etmek için çalışmalara başladı. 

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün performansını beğenen Benfica, bir Türk’ü daha kadrosuna katmak istiyor. 

Portekiz temsilcisi 24 yaşındaki yıldızı yakın takibe aldı ve sezon sonunda teklif yapmak için kolları sıvadı.


Benfica'nın Angel Di Maria ile sözleşme uzatmayı düşünmediği ve yerine Yunus Akgün’ü listenin ilk sırasına aldığı belirtildi. 

Sarı-kırmızılı yıldızı ikna etmek için ise Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü devreye girecek.


Galatasaray formasıyla bu sezon 38 maça çıkan 24 yaşındaki yıldız 12 gol ve 8 asist üreterek tam 20 gole direkt katkı sağladı.


Galatasaray’da yönetimle uzun süredir yeni sözleşme görüşmesi yapan Yunus Akgün'ün imza atıp atmayacağı ise merak konusu.


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