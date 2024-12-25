Benfica'ya bir Türk daha! Milli futbolcuyu istiyorlar

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını terlettiği Portekiz ekibi Benfica, bir milli futbolcuyu daha gözüne kestirdi. İddialara göre Benfica, bu transfer için 10 milyon Euro bütçe ayırdı. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Feyenoord'dan Orkun Kökçü'yü renklerine bağlayan Benfica, bir Türk futbolcunun daha peşinde.
NTV Spor'un Portekiz basınından aktardığı habere göre Benfica, bu kez gözüne Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek'i kestirdi.
Benfica'nın 25 yaşındaki futbolcuyu radarına aldığı ve bu transfer için 10 milyon Euro bütçe ayırdığı iddia edildi.
İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıktı.
Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 1.197 dakika süre buldu ve gol ya da asist katkısı yapmadı.