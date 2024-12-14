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Berke Özer Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Berke Özer Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Son durumu belli oldu

13:3414/12/2024, Cumartesi
G: 14/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Eyüpspor'da Kasımpaşa maçında sakatlanarak karşılaşmaya devam edemeyen kaleci Berke Özer'in Fenerbahçe maçında forma giyip giyemeyeceği merak konusu. 24 yaşındaki file bekçisinin son durumu belli oldu. İşte detaylar...

Eyüpspor'un kalesini koruyan başarılı file bekçisi Berke Özer, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi.


Pozisyon sonrası adalesinde ağrı hisseden Berke Özer, ikinci yarının başında yerini Birkan Tetik'e bıraktı.

Mücadelenin ardından teknik sorumlu Kerem Yavaş, maçta sakatlanan Berke Özer hakkında konuştu. Yavaş, "Doktorumuzla konuştuğumuzda yırtık şüphesi gözüküyor. Tabii ki MR sonucunu bekleyeceğiz. İyi gözükmüyor açıkçası." ifadelerini kullanmıştı.

BERKE ÖZER'İN SON DURUMU NE, FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fanatik'in haberine göre 24 yaşındaki kalecinin son durumu belli oldu. Berke Özer'e yapılan kontroller sonrası Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. 



Milli kaleci bu sezon toplamda 16 maçta forma giyerken 7 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

#Eyüpspor
#Berke Özer
#Fenerbahçe

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