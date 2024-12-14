BERKE ÖZER'İN SON DURUMU NE, FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fanatik'in haberine göre 24 yaşındaki kalecinin son durumu belli oldu. Berke Özer'e yapılan kontroller sonrası Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.







