Bernardo Silva adım adım Süper Lig’e geliyor: Kesenin ağzı açıldı

Gelecek sezon Manchester City’de olması beklenmeyen Bernardo Silva’nın yolu Türkiye’ye düşebilir. Süper Lig devi, yıldız oyuncu için görüşmelere başladı.
Galatasaray’ın transfer stratejisinde yeni bir dünya yıldızı daha gündeme geldi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılı kulüp, Bernardo Silva için girişimlerde bulunuyor.
Avrupa basını duyurdu La Gazzetta dello Sport’ta yer alan haberde, Galatasaray’ın yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve taraflar arasında bir görüşme gerçekleştirildiği öne sürüldü.
Haberde ayrıca Galatasaray’ın son dönemde kadrosuna kattığı üst düzey oyunculara da dikkat çekildi.
Sarı-kırmızılıların, Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi yıldız isimlerin ardından kadro kalitesini daha da yukarı taşımayı hedeflediği vurgulandı.