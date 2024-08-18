Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 13. ve 23. dakikada Ciro Immobile (2), 56. dakikada Rafa Silva ve 90+5. dakikada Muçi kaydetti. Antalyaspor'un gollerini ise 1. ve 51. dakikada Samudio (2) attı. Bu sonucun ardından puanını 6'ya yükselten siyah-beyazlılar haftayı lider tamamladı. Beşiktaş-Antalyaspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 / 9 Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

2 / 9 Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı müzesine götüren siyah-beyazlılar, mücadele öncesi taraftarlarının önünde iki kupayla poz verdi.

3 / 9 Siyah-beyazlılar sahadan 4-2 galibiyetle ayrılarak üst üste ikinci galibiyetini aldı.

4 / 9 Galibiyeti getiren golleri 13 ve 23. dakikada Ciro İmmobile (2), 56. dakikada Rafa Silva ve 90+5. dakikada Muçi kaydetti.

5 / 9 Antalyaspor'un gollerini 1. ve 51. dakikada Samudio (2) attı.

6 / 9 Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 6'ya yükselterek haftayı lider tamamladı.

7 / 9 A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella karşılaşmayı tribünden takip edenler arasındaydı.

8 / 9 Son 6 maçtır Antalyaspor'a karşı Tüpraş Stadyumu'nda galip gelemeyen siyah-beyazlılar bu galibiyetle kötü giden seriye son verdi.