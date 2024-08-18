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Spor

Dolmabahçe'de kazanan Beşiktaş: Siyah-beyazlılar sahasında Antalyaspor'u mağlup etti |ÖZET

23:40 - 18/08/2024 Pazar
Güncelleme: 23:44 - 18/08/2024 Pazar
Yeni Şafak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 13. ve 23. dakikada Ciro Immobile (2), 56. dakikada Rafa Silva ve 90+5. dakikada Muçi kaydetti. Antalyaspor'un gollerini ise 1. ve 51. dakikada Samudio (2) attı. Bu sonucun ardından puanını 6'ya yükselten siyah-beyazlılar haftayı lider tamamladı. Beşiktaş-Antalyaspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

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Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı müzesine götüren siyah-beyazlılar, mücadele öncesi taraftarlarının önünde iki kupayla poz verdi.

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Siyah-beyazlılar sahadan 4-2 galibiyetle ayrılarak üst üste ikinci galibiyetini aldı.

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Galibiyeti getiren golleri 13 ve 23. dakikada Ciro İmmobile (2), 56. dakikada Rafa Silva ve 90+5. dakikada Muçi kaydetti.

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Antalyaspor'un gollerini 1. ve 51. dakikada Samudio (2) attı.

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Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 6'ya yükselterek haftayı lider tamamladı.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella karşılaşmayı tribünden takip edenler arasındaydı.

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Son 6 maçtır Antalyaspor'a karşı Tüpraş Stadyumu'nda galip gelemeyen siyah-beyazlılar bu galibiyetle kötü giden seriye son verdi.

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BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ


Beşiktaş - Antalyaspor maçının özetini izlemek için tıklayın.


#Beşiktaş
#Antalyaspor
#Trendyol Süper Lig
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