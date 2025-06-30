Beşiktaş Abraham için rekor bonservis ödeyecek: Sözleşme detayları ortaya çıktı

Siyah-beyazlı kulüp, Ciro Immobile'nin ayrılığı sonrası forvet bölgesini Roma forması giyen Tammy Abraham ile doldurdu. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de çok istediği İngiliz golcü için rekor bonservis ödenecek. İşte sözleşme detayları...

1 /6 Yeni sezon çalışmalarına hız veren Beşiktaş Ciro Immobile'nin ayrılığı sonrası forvet bölgesine ilk takviyesini yaptı.

2 /6 TAMMY ABRAHAM BEŞİKTAŞ'TA Siyah-beyazlılar, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de çok istediği Roma forması giyen İngiliz golcü Tammy Abraham'ı kadrosuna kattı.

3 /6 Kara-kartal, 27 yaşındaki forvet oyuncusunu kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

4 /6 BEŞİKTAŞ ABRAHAM'I KAÇ MİLYON EUROYA TRANSFER ETTİ? Beşiktaş, Abraham'ı zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte (20 milyon euro) İtalya Serie A ekibi Roma'dan kiraladı. İngiliz golcüyle 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak.





5 /6 ABRAHAM İÇİN REKOR BONSERVİS Tammy Abraham'ı kadrosuna katan Beşiktaş, kulüp tarihinin en fazla bonservis ücreti ödediği transferi gerçekleştirdi. Al Musrati,11 milyon euroluk bedelle ilk sırada yer alıyordu.

