Fırat Aydınus: 52. dakikada Beşiktaş ceza sahasındaki Masuaku-Ali mücadelesinde Masuaku’nun eli Ali’nin yüzüne geliyor. Galatasaray maçında Kaan Ayhan’a yapılan penaltıya benzeyen bir pozisyon. Ancak burada Masuaku’nun arkasındaki Bodrumlu oyuncunun yaptığı faul. Dolayısıyla VAR, hakemi çağırıp iki pozisyonu da izletmeli ve oyun serbest vuruşla başlamalıydı.