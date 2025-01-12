Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen'in vermiş olduğu kararlar maça damga vurdu. İşte eski hakemlerin, tartışmalı pozisyonlar hakkındaki yorumları.
Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen'in vermiş olduğu kararlar maçın önüne geçti.
Hem Trio ekibi hem de eski hakemler bu tartışmalı pozisyonları yorumladı.
Fırat Aydınus:11. dakikada Masuaku’nun Gökdeniz’in sağ ayağına ceza sahasında yaptığı müdahale penaltı olmalıydı.
Fırat Aydınus: Seferi’nin penaltı beklediği pozisyonda Immobile topa vurduğu için penaltı söz konusu değil. Diğer yandan Immobile’nin ayağının kırıklığı sebebiyle endirekt serbest vuruş da gerekmez, devam kararı doğru.
Fırat Aydınus: 52. dakikada Beşiktaş ceza sahasındaki Masuaku-Ali mücadelesinde Masuaku’nun eli Ali’nin yüzüne geliyor. Galatasaray maçında Kaan Ayhan’a yapılan penaltıya benzeyen bir pozisyon. Ancak burada Masuaku’nun arkasındaki Bodrumlu oyuncunun yaptığı faul. Dolayısıyla VAR, hakemi çağırıp iki pozisyonu da izletmeli ve oyun serbest vuruşla başlamalıydı.
Fırat Aydınus: "62. dakikada ceza sahasında Uduokhai, Taylan’ın ayağına basıyor. Pozisyon net bir penaltı + sarı kart. "Top gittikten sonra yapılan hareketlere faul verilmesi benim anlayışıma uymuyor” diyenler olabilir ancak kural faul diyor.
VAR kayıtlarını açıklayacaklar, ne konuştuklarını göreceğiz."
Trio: "Maçın başlarında Bodrumsporlu oyuncunun kolu dikkatsiz bir müdahaleyle Uduokhai’nin yüzüne geliyor. Kontrolsüz değil dikkatsiz olduğu için VAR müdahale etmez ancak bu pozisyon penaltı olmalıydı."
Trio: "Gökdeniz-Masuaku pozisyonu net penaltı. Gökdeniz topu kurtarıyor, Mausaku dikkatsiz bir şekilde gelip rakibinin sağ ayağına çarpıyor ve oyuncunun düşmesine sebep oluyor. "
Trio: "Bu pozisyonda Immobile topla oynadığı için penaltı söz konusu değil, devam."
Trio: Masuaku’nun eli rakibinin yüzüne geliyor, pozisyon penaltı. Kontrolsüz değil dikkatsiz olduğu için VAR müdahalesi gerekmez, arkadaki Bodrumsporlu oyuncunun Masuaku’ya yaptığı hareket faul değil. Penaltı kararı çıkmalıydı.
Trio: "Uduokhai’nin ceza sahasında Taylan’ın ayağına bastığı ve Mehmet Türkmen’in izleme davetine rağmen devam dediği pozisyon açık, bariz, net bir penaltı+sarı kart.
Hakemin bunu görüp de vermemesinin sebebini tahmin etmek güç."
Trio: "Mehmet Türkmen penaltıda vermediği faulü bu pozisyonda verdi ve Rafa’ya sarı kart gösterdi. Top burada da uzaklaşıyor, Rafa da sonradan basıyor fakat hakem burada faul ve kartı veriyor. Karar doğru fakat diğerinden farkı ne?"
Bünyamin Gezer: "Gökdeniz ceza sahasında Masuaku’nun bacağına yaptığı müdahaleyle yerde kalıyor, pozisyon penaltı."
Bünyamin Gezer: Beşiktaş ceza sahasındaki bu el, yüze temas penaltı için yeterli değil, devam.
Bünyamin Gezer: "Immobile topla oynuyor, tabanı rakip için tehlikeli şekilde kaldırmıyor, devam."
Bünyamin Gezer: Uduokhai-Taylan pozisyonu net penaltı.