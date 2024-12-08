Beşiktaş-Fenerbahçe derbisindeki pozisyon için dikkat çeken yorum: Adam öldürmeye teşebbüs etmiş

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Büyük heyecana sahne olan derbide birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. Eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran pozisyonları değerlendirdi. İşte beIN Sports Trio ekibinin hakem kararlarıyla ilgili yorumları:
Gedson'un el pozisyonu ve çıkan sarı kart (32. dakika)
Bülent Yıldırım: Şurada oyuncu kontrol ettikten sonra hakem, Gedson'un elle oynamasını tespit etti. Çok doğru bir tespit. Çünkü hücum bölgesinde ama o arkada ne olduğunu gördüğümüz zaman...
Gedson'un pozisyonu öncesi Emirhan ile Djiku arasında yaşananlar
Bülent Yıldırım: O ikili mücadele esnasında topun henüz havada olduğu pozisyonda Djiku, Emirhan'ın almış boğazını bayağı bir sıkmış. Bu, tartışmasız bir hücum faul ve sarı kart olmalıydı. Bu, atlanmış.
Deniz Çoban: Şu görüntüye bakınca aklımıza kırmızı kart gelir mi?
Bülent Yıldırım: Güçlü bir sıkmaysa tabii ki gelir.
Deniz Çoban: Ama tabii onu tespit edemiyoruz.
Bülent Yıldırım: Evet, bunu tespit edemiyoruz. Sübjektif, fotoğraf yanıltabilir. Gerisinden sonrasını oynattığımızda boynuna ellerini getirip daha sonra ellerini ileri doğru kuvvetli ittiğini ben görüyorum.
Deniz Çoban: Yani şu fotoğrafı alıp gazeteye bassanız adamı öldürmeye teşebbüs etmiş, sıkmış boğazını...
Bahattin Duran: Bunu bütün olarak izlemek lazım.
Deniz Çoban: Evet.
Bahattin Duran: Yani fotoğraf olarak değil. Hareketin bütününü değerlendirmek lazım.
Bülent Yıldırım: Aynen aynen. Biz de bütün değerlendirelim. Sadece o ihlali göstermek istedik. DVD'den bakmak kolay tabii. Bu maçları yönetmek de gerçekten zor. Çünkü hangi ikili mücadeleyi takip edeceksiniz? Zaman zaman eşleşmeler çok olur. Hücum oyuncusunun yaptığı bir ihlal ancak topsuz alanda net sarı kartlık bir ihlaldi.
Bülent Yıldırım: Ardından devam eden pozisyonda şurada, oyuncu kontrol etmeye çalışırken Gedson, topu koluyla profesyonelce aldı. Şimdi hakem, bunu gördü. Ceza alanının dışından direkt serbest vuruş verdi. Normalde elle oynamaların kriteri nedir? Bilerek elle oynamak sadece direkt serbest vuruşu gerektirir. İlaveten sarı kart olabilmesi için ya bir umut vadeden atağı keseceksiniz ya da gol hunisinde topu çalıp hakemi de zor durumda bırakabilecek bir elle çalma ya da gol atma teşebbüsü olacak. Burada blok yerleşik olduğu için ben, bu sarı karta katılmıyorum. Sadece direkt serbest vuruş yeterli olurdu. Arka alanda da kaçırılmış bölgede DVD'den baktığımız zaman Djiku'nun rakibinin boğazından kuvvetli bir şekilde ittiğini ve bunun da sarı kart olması gerektiğini düşünüyorum.
Deniz Çoban: Şimdi hakem açısından burada izlenecek birkaç bölge var. Ya ben hakemim, bir yeri tercih edeceğim. Nereyi tercih ederim? Ortadaki kalabalığı tercih ederim. Burayı tercih ederim. O yüzden niye burayı kaçırdın diye hakemi eleştiremem.
Bahattin Duran: Bravo, aynı fikirdeyim.
Bülent Yıldırım: Aynı fikirdeyim.
Deniz Çoban: Bu, hakem için bir şanssızlık. Orada bir ihlal var mı? Var. Yüzde 100 bir ihlal var. Yüzde 100 sarı kartlık bir ihlal var hatta kırmızı bile gösterse niye kırmızı diyemeyeceğiniz... Çünkü boğazından tutuyor ya ben gördüm sıktı diyorsa... Hakem görse sıktı diyorsa ona da bir şey diyemezsiniz ama ben, tutup kuvvetlice ittiğini düşünüyorum. Net sarı kartlık bir ihlal ama hakemin orayı kaçırması kadar doğal bir şey olamaz. Yardımcı hakem, yardımcı olabilir. Çünkü önünde, baktığı açıda. Eskiden yardımcı hakemler, bunlara yardım ediyorlardı. Öyle değil mi? Penaltı veriyorlardı, ceza sahasında önlerindeki pozisyonlarda olaya giriyorlardı. Şimdi VAR çıktıktan sonra yardımcı hakemlerin bu melekeleri azaldı. Şurada normal şartlarda yardımcı hakem, burada hakeme yardım edebilir. Çünkü video yardımcı hakemin de yapacak bir şeyi yok.
Bahattin Duran: Parmak kaldırıyorum. Bu pozisyon özelinde yardımcı hakem, yardım edemez.
Deniz Çoban: Neden?
Bahattin Duran: Tadic, sol ayaklı bir oyuncu. Tadic'in buradan yaptığı korner vuruşu, topun kale çizgisini geçip geçmemesi... Topun tamamının terk edip terk etmediğine bakmak zorunda.
Deniz Çoban: Tamam, kabul. Devam edelim.
Deniz Çoban: Şimdi neyi takip ediyor?
Bahattin Duran: O anda hemen dönüp... Aynı eşleşmeler, yardımcı hakem için de geçerli.
Deniz Çoban: Tamam, nereye bakıyor?
Bahattin Duran: Şu anda çok büyük ihtimalle topa bakıyor. Topun geçmediğini gördü.
Deniz Çoban: Topla işi bitti artık.
Bahattin Duran: Ondan sonra... Kafayı çevirdikten sonra... Durarak gidiyoruz biz. Sen, bunu çok hızlı pozisyonda düşünsene. Top geçti geçmedi kafayı içeri çevirdim. Dört tane ikili eşleşme var. Hangisinin ne yapacağını nasıl bilebilir yardımcı? Kolay değil yani. Baştaki cümlelerine yüzde 100 katılıyorum. Yardımcı hakemler, o melekelerini kaybettiler. Bizim zamanımızda çok daha fazla taşın altına ellerini sokuyorlardı. Sadece bu pozisyon özelinde söylemek istedim. Yani yardımcı hakem için kolay değil.
Deniz Çoban: Hocam, kolay iş yapmıyorlar zaten. Kolay işi herkes yapar. Derbi yönetiyor hocam.
Bülent Yıldırım: En azından arkadaki ikili eşleşmeyi görebilirdi.
Deniz Çoban: Arkadaki ikili eşleşmeyi görsün yani. Onu da görsün. Ne iş yaptı başka? Yardımcı hakem, ne iş yaptı bu maçta?
Bahattin Duran: Ofsayt verdi.
Deniz Çoban: Ofsayt verdi, onu da tartıştık. Doğru mu yanlış mı diye... Yeri doğru değildi. Başka ne yaptı? Yani yardımcı hakem, beklerim ki ekstra bir şey yapsın bana derbide.
Bülent Yıldırım: Doğru, maçı hakem yönetti. Görebildiği kadar...
Deniz Çoban: Evet.
Bahattin Duran: Hani hep diyorum ya iyi yardımcı hakemle çok iyi yardımcı hakemi bu tip pozisyonlar belirliyor.
Deniz Çoban: Diğer yandan da elle oynamayı evet iyi yakaladı, doğru yakaladı ama yakalamanın heyecanına mı kapıldı bilmiyorum. Klasik bir direkt serbest vuruş. Asla sarı kartı düşünmeyeceğiniz bir pozisyon. Şunu diyebilir izleyici; eliyle oynamasaydı önüne aldı vuracaktı. Vursun, gol olacağının garantisi var mı? Önünde blok varken, kalabalık varken. Yani burada pozisyon, tamam pozisyon. Bu sarı kart hatalı.
Bahattin Duran: Ben de yüzde 100 sizinle aynı fikirdeyim. Djiku'nun hareketi kesinlikle sarı kart, elle oynama kararını çok doğru ve çok iyi yakalamış hakem ama sarı kart yanlış. Bu pozisyon biraz daha içeride çizginin üzerinde olsaydı ve Gedson yine elle oynamış olsaydı penaltı olacaktı ama o zaman VAR müdahale edecek miydi?
Deniz Çoban: Etmesi beklenirdi.
Bahattin Duran: Etmesi gerekirdi değil mi?
Bülent Yıldırım: Tabii ki.
Bahattin Duran: Çünkü hani elimizde çok net bir kanıt var. Djiku'nun yaptığı hareket için hakemi çağırıp oraya dönecekti.
Bülent Yıldırım: Elle oynama ihlalinden önce Djiku'nun rakibine yaptığı bir şey var deyip onu izletecekti.
Deniz Çoban: Bunu bir sefer daha konuşmuştuk. Beklenen oydu ama çok da protokole uygun olmayacaktı. Fenerbahçe, penaltı için topu kazanırken ihlalle mi kazanmış oldu?
Bahattin Duran: Hayır.
Deniz Çoban: Ama beklenen karışması. Protokolde orada bir ifade eksikliği olduğunu düşünüyorum.
Bahattin Duran: Atak başlangıç fazı olmayacaktı, evet.
Bülent Yıldırım: Bu pozisyon için demiyoruz. Eğer içeride olsaydı vs.
Djiku'nun Gedson'a faulü (51. dakika)
Bülent Yıldırım: Net, tartışmasız tendona basma. Kramponun tabanı yerde. Daha yukarıda olmadığı için kartın renginde bir şüphe yok. Net bir sarı karttı bu pozisyon. Bir sarı kart kaçmış oldu ki burada açısı da çok iyiydi. Bunu yakalamalıydı diye düşünüyorum.
Deniz Çoban: Hocam, zaten faulü yakaladınız ya faul niye faul? Djiku, topuğuna bastığı için faul. Düdüğü çalıp da sarı kart... Oynatsa teması yakalayamadı, yukarı bakarken aşağıyı kaçırdı falan derim ama faulü çalıyor zaten. Demek ki faulü çalıyorsa bu basmayı görmüş diye düşünüyorum.
Bülent Yıldırım: Bu, öyle bir faul ki birinci saniyeden doksan artı eklenen her saniyede her zaman sarı kart olacak bir basma.
Deniz Çoban: Bence de bu sarı kart olmalı.
Bahattin Duran: Evet; Djiku, çok sınırlarda gezinmiş. Benim için de bu, net bir sarı kart.
Djiku'nun sarı kart gördüğü pozisyon
Deniz Çoban: Çok net bir sarı kart.
Bahattin Duran: Bülent hocam şüphe var mı?
Bülent Yıldırım: Yok, şüphe yok.
Bahattin Duran: Benim için de yok. Çok net bir sarı kart.
Bülent Yıldırım: Net rakibe yönelik... Topu attı, gidecek.
Bahattin Duran: Her yerden sarı kart var yani.
Bülent Yıldırım: Basma girişimi var, kontrolsüzlük var, umut vadeden atak olacak. Net bir sarı kart.
Bahattin Duran: Hangi sebepten derseniz net bir sarı kart.
Djiku'nun Emirhan Topçu'ya müdahalesi (90+3. dakika)
Bülent Yıldırım: Önce müdahaleyi... DVD şansımız var tekrar söylüyorum. Bu karambolde hakem, her zaman yakalayamayabilir. Bakın, sol elle Emirhan'ın yüzüne vuracak.
Deniz Çoban: Burada şiddetin çok fazla önemi de yok yani direkt yüzünü hedef aldığı için.
Bülent Yıldırım: Net, kontrolsüz faul bu da. Bir de hep söylediğimiz bir şey var; kaçırdığınız zaman aynı oyuncu olabilir ya da diğer misafir oyuncular olabilir yani hakem bir şeyi kaçırınca devam ediyor, arkası geliyor.
Deniz Çoban: Basmayı kaçırırsanız basmalar devam ediyor. İtirazlara sessiz kalırsanız itirazlar devam ediyor.
Bülent Yıldırım: İlk yarıda Djiku, neyi fark etti? Topsuz alan ihlalleri, çok hassas yakalanmıyor. Tamam, ben de devam edeyim. Bakın, bu da net. Çok net. Tartışmasız. Doğrudan.
Deniz Çoban: Bu, tartışmasız bir sarı kart.
Bülent Yıldırım: Net.
Deniz Çoban: Kullanılırken burayı tercih edebilirdim. Bakmak için bu bölgeyi... Girişe ben bakmayacağım zaten. Yardımcı diyecek bana.
Bahattin Duran: Evet, şu anda zaten topa bakmayacaksınız. İki tane ikili eşleşme var. Sonradan olacak ama... Tam o hizada.
Deniz Çoban: Kafası sola doğru dönük bir açı da var. Buraya bakmıyor. O yüzden kaçırıyor. Yani bu yakalansa bu dakikada kırmızı kart olması lazımdı. Dördüncü kez sarı kartı hak etmişti burada.
Deniz Çoban: Bakın.
Bahattin Duran: Ortaya bakıyor.
Bülent Yıldırım: Daha geniş bakabilirmiş.
Bahattin Duran: Evet ama Djiku'nun yaptığı çok net bir sarı kart.
Deniz Çoban: Ama çok da nasıl bunu kaçırdın diyeceğim bir şey değil.
Bahattin Duran: Evet ama pozisyon olarak incelediğimizde Djiku'nun yaptığı hareketin karşılığı sarı kart.
Deniz Çoban: Video yardımcı hakem de karışamaz sarı kart olduğu için.
Gedson'un ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü pozisyon (90+6. dakika)
Bülent Yıldırım: Öncesinde Gedson'un yaptığı faulün doğru olduğunu düşünüyorum. Neden? Topla rakibinin arasına bacağını uzatıp engel olarak rakibin topla kavuşmasını engelledi. Hakem, doğru bir faul düdüğü çaldı.
Bülent Yıldırım: Reaksiyon olarak bu topu dışarıya vurduğu anda hakemin de yapabilecek başka bir fonksiyonu kalmaz.
Bülent Yıldırım: Bakın Djiku da burada yine sarı karta yakın. Sınırda.
Deniz Çoban: Faul doğru, ikinci sarı kart doğru. Hani birikti ya Fenerbahçeli oyuncu için... Geldi, bir de Gedson'u dışarıya çıkarmaya çalıştı falan. Orada da ikinci sarı karttan atsa bugün kabul görürdü yani. Bu maç özelinde kabul görürdü çünkü bir yaptı görmedi, iki yaptı görmedi, üçüncüde gördü, dördüncüde görmedi. Artık burada da görse kabul görürdü. Oyuncunun toplam yaptıklarıyla birlikte ama oyuna saygılı oynamış yani saygılı derken Fenerbahçeli oyuncuya saygısız dediğim için değil bu bir eğitim ifadesi olduğu için söylüyorum. Oyuna saygılı olmuş bir oyuncu olsaydı ben, ikinci sarı kart olurdu demezdim ama globalde yaptıklarına baktığınızda burada da görse tamam, adalet açısından doğru olurdu fikrindeyim.
Bahattin Duran: Çünkü bu maçta bizim fikrimiz Djiku'nun da...
Deniz Çoban: Dört defa sarı kartı hak etti.
Bahattin Duran: İkinci sarı karttan dolayı oyundan ihraç edilmesi gerekirdi.
Deniz Çoban: Sahaya çıkarken Allah hakem şansı versin derler ya işte çok güzel bir örneği. Arda Kardeşler, uzun zamandır maç alamıyor. Beşiktaş - Galatasaray maçında... En çok neyiyle eleştirdik Arda Kardeşler'i? Bir oyuncunun 3-4 defa kartı hak etmesine rağmen kart görmediği için eleştirildi ve uzun zamandır maç almıyor. Halbuki o maçta da öyle çok böyle spesifik hataları yoktu. Yakın zamanda oynanan Galatasaray - Eyüp maçının hakemini de benzer konudan eleştirdik. Yani hak edip de görmediği sarı kartlar... Orada skor farklı olunca çok hedefte kaldılar. Bugün Mehmet Türkmen'in şansı vardı. Yani biz, Djiku için bu kadar görmeliydi, görmeliydi dedik ama sonuç biraz rahatlattı bence Mehmet Türkmen'i. Onun için de bir şanstı. İlk derbisi olması açısından...
Bahattin Duran: Gedson'un yaptığı hareket benim için de çok net. Gedson, ayağını uzatıp topla oynamıyor. Sadece Szymanski'nin topla oynamasını engelliyor. Burada hakemin her iki kararı da doğru.
Deniz Çoban: Ben de bu kırmızı kartın doğru olduğu fikrindeyim. İlk sarı kartına yanlış demiştik o ayrı bir şey.