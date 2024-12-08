Beşiktaş-Fenerbahçe derbisindeki pozisyon için dikkat çeken yorum: Adam öldürmeye teşebbüs etmiş

Deniz Çoban: Diğer yandan da elle oynamayı evet iyi yakaladı, doğru yakaladı ama yakalamanın heyecanına mı kapıldı bilmiyorum. Klasik bir direkt serbest vuruş. Asla sarı kartı düşünmeyeceğiniz bir pozisyon. Şunu diyebilir izleyici; eliyle oynamasaydı önüne aldı vuracaktı. Vursun, gol olacağının garantisi var mı? Önünde blok varken, kalabalık varken. Yani burada pozisyon, tamam pozisyon. Bu sarı kart hatalı.





Bahattin Duran: Ben de yüzde 100 sizinle aynı fikirdeyim. Djiku'nun hareketi kesinlikle sarı kart, elle oynama kararını çok doğru ve çok iyi yakalamış hakem ama sarı kart yanlış. Bu pozisyon biraz daha içeride çizginin üzerinde olsaydı ve Gedson yine elle oynamış olsaydı penaltı olacaktı ama o zaman VAR müdahale edecek miydi?





Deniz Çoban: Etmesi beklenirdi.





Bahattin Duran: Etmesi gerekirdi değil mi?





Bülent Yıldırım: Tabii ki.





Bahattin Duran: Çünkü hani elimizde çok net bir kanıt var. Djiku'nun yaptığı hareket için hakemi çağırıp oraya dönecekti.





Bülent Yıldırım: Elle oynama ihlalinden önce Djiku'nun rakibine yaptığı bir şey var deyip onu izletecekti.





Deniz Çoban: Bunu bir sefer daha konuşmuştuk. Beklenen oydu ama çok da protokole uygun olmayacaktı. Fenerbahçe, penaltı için topu kazanırken ihlalle mi kazanmış oldu?





Bahattin Duran: Hayır.





Deniz Çoban: Ama beklenen karışması. Protokolde orada bir ifade eksikliği olduğunu düşünüyorum.





Bahattin Duran: Atak başlangıç fazı olmayacaktı, evet.





Bülent Yıldırım: Bu pozisyon için demiyoruz. Eğer içeride olsaydı vs.



































