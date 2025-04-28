Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
İstanbul'da 'Üç Büyükler' arasında depreme en dayanaklı stadyum belli oldu

İstanbul'da 'Üç Büyükler' arasında depreme en dayanaklı stadyum belli oldu

16:0928/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Diğer
Sonraki haber

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe sebep olurken şehirdeki stadyumların depreme dayanıklılığı konusu gündeme geldi. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 'Üç Büyükler'in stadyumlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

İstanbul'da geçtiğimiz hafta 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı şehirde büyük paniğe sebep oldu.

Depremle ilgili açıklamalar peş peşe gelirken en merak edilen konulardan biri de binlerce taraftarın aynı anda maç izlediği stadyumlar oldu.

İstanbul'un üç büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın stadyumlarının depreme dayanaklılığı konusu gündeme geldi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Radyo Gol'e konuşan Ercan, "İstanbul'daki üç büyük takımın stadyumları arasında deprem açısından en sağlamı RAMS Park." ifadelerini kullandı.

#Deprem
#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Prof. Dr. Naci Görür'den Elazığ depremi yorumu: Bu bölge çok yüklendi