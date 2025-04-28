İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe sebep olurken şehirdeki stadyumların depreme dayanıklılığı konusu gündeme geldi. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 'Üç Büyükler'in stadyumlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
İstanbul'da geçtiğimiz hafta 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı şehirde büyük paniğe sebep oldu.
Depremle ilgili açıklamalar peş peşe gelirken en merak edilen konulardan biri de binlerce taraftarın aynı anda maç izlediği stadyumlar oldu.
İstanbul'un üç büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın stadyumlarının depreme dayanaklılığı konusu gündeme geldi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Radyo Gol'e konuşan Ercan, "İstanbul'daki üç büyük takımın stadyumları arasında deprem açısından en sağlamı RAMS Park." ifadelerini kullandı.