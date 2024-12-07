Beşiktaş Fenerbahçe'yi yendi zirvede hesaplar karıştı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (15. hafta)

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın en dikkat çekici karşılaşmasında, Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, rakibini 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Peki, Süper Lig'de güncel puan durumu nasıl? İşte yanıtı...

1 /19 19) Adana Demirspor: 14 maç / -1 puan

2 /19 18) Hatayspor: 13 maç / 8 puan

3 /19 17) Bodrum FK: 14 maç / 11 puan

4 /19 16) Kayserispor: 13 maç / 12 puan

5 /19 15) Alanyaspor: 13 maç / 14 puan

6 /19 14) Gaziantep FK: 13 maç / 15 puan

7 /19 13) Kasımpaşa: 14 maç / 16 puan

8 /19 12) Trabzonspor: 14 maç / 16 puan

9 /19 11) Antalyaspor: 14 maç / 18 puan

10 /19 10) Sivasspor: 14 maç / 18 puan

11 /19 9) Rizespor: 13 maç / 19 puan

12 /19 8) TÜMOSAN Konyaspor: 15 maç / 19 puan

13 /19 7) Başakşehir: 13 maç / 19 puan

14 /19 6) Eyüpspor: 14 maç / 23 puan

15 /19 5) Göztepe: 14 maç / 24 puan

16 /19 4) Beşiktaş: 14 maç / 25 puan

17 /19 3) Samsunspor: 14 maç / 29 puan

18 /19 2) Fenerbahçe: 14 maç / 32 puan