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Beşiktaş Fenerbahçe'yi yendi zirvede hesaplar karıştı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (15. hafta)

Beşiktaş Fenerbahçe'yi yendi zirvede hesaplar karıştı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (15. hafta)

21:177/12/2024, Cumartesi
G: 7/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın en dikkat çekici karşılaşmasında, Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, rakibini 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Peki, Süper Lig'de güncel puan durumu nasıl? İşte yanıtı...

19) Adana Demirspor: 14 maç / -1 puan

18) Hatayspor: 13 maç / 8 puan

17) Bodrum FK: 14 maç / 11 puan

16) Kayserispor: 13 maç / 12 puan

15) Alanyaspor: 13 maç / 14 puan

14) Gaziantep FK: 13 maç / 15 puan

13) Kasımpaşa: 14 maç / 16 puan

12) Trabzonspor: 14 maç / 16 puan

11) Antalyaspor: 14 maç / 18 puan

10) Sivasspor: 14 maç / 18 puan

9) Rizespor: 13 maç / 19 puan

8) TÜMOSAN Konyaspor: 15 maç / 19 puan

7) Başakşehir: 13 maç / 19 puan

6) Eyüpspor: 14 maç / 23 puan

5) Göztepe: 14 maç / 24 puan

4) Beşiktaş: 14 maç / 25 puan

3) Samsunspor: 14 maç / 29 puan

2) Fenerbahçe: 14 maç / 32 puan

1) Galatasaray: 13 maç / 35 puan

#Süper Lig
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Beşiktaş

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