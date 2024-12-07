Beşiktaş Fenerbahçe'yi yendi zirvede hesaplar karıştı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (15. hafta)

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın en dikkat çekici karşılaşmasında, Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, rakibini 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Peki, Süper Lig'de güncel puan durumu nasıl? İşte yanıtı...
19) Adana Demirspor: 14 maç / -1 puan
18) Hatayspor: 13 maç / 8 puan
17) Bodrum FK: 14 maç / 11 puan
16) Kayserispor: 13 maç / 12 puan
15) Alanyaspor: 13 maç / 14 puan
14) Gaziantep FK: 13 maç / 15 puan
13) Kasımpaşa: 14 maç / 16 puan
12) Trabzonspor: 14 maç / 16 puan
11) Antalyaspor: 14 maç / 18 puan
10) Sivasspor: 14 maç / 18 puan
9) Rizespor: 13 maç / 19 puan
8) TÜMOSAN Konyaspor: 15 maç / 19 puan
7) Başakşehir: 13 maç / 19 puan
6) Eyüpspor: 14 maç / 23 puan
5) Göztepe: 14 maç / 24 puan
4) Beşiktaş: 14 maç / 25 puan
3) Samsunspor: 14 maç / 29 puan
2) Fenerbahçe: 14 maç / 32 puan
1) Galatasaray: 13 maç / 35 puan