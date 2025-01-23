Beşiktaş kazandı UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Athletic Bilbao’yu 4-1 yendi. Bu galibiyet sonrasında UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Peki Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?
Beşiktaş, UEFA Avrupa 7. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao'yu mağlup ederek galibiyetini 3’e yükseltti ve 9 puana ulaştı.
Siyah beyazlı takımın aldığı galibiyet ile ülke puanı da güncellendi.
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında Çekya ile rekabet ederken sıralamadaki son durum futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
Geçtiğimiz sezon Türkiye, üç basamak birden yükselerek 9. sıraya yerleşmişti.
UEFA Ülke puanı sıralaması, takımlarımızın Avrupa’da yer alacağı toplam takım sayısı ve oynayacağı ön eleme belirlenirken etkili oluyor.
2024-2025 sezonunda Konferans Ligi’nde Başakşehir grup aşamasında veda ederken üç temsilcimiz Avrupa sahnesinde yer almaya devam ediyor.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın aldığı beraberlik ve galibiyet durumunda ülke puanı artıyor.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum...
1- İNGİLTERE 99.517 PUAN
2- İTALYA 87.668 PUAN
3-İSPANYA 82.132 PUAN
4-ALMANYA 78.535 PUAN
5-FRANSA 65.236 PUAN
6-HOLLANDA 60.233 PUAN
7-PORTEKİZ 58.466 PUAN
8-BELÇİKA 52.300 PUAN
9-ÇEKYA 42.250 PUAN
10- TÜRKİYE 41.500 PUAN