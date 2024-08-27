Beşiktaş - Lugano rövanş maçı ne zaman? || BJK Avrupa Ligi rövanşı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda evinde İsviçre ekibi Lugano’yu konuk edecek. 3-3 biten ilk maçın rövanşında siyah-beyazlılar galibiyet alması halinde Avrupa Ligi’nde gruplara kalacak. Kartal Lugano ile Tüpraş Stadyumu’nda oynadığı son maçta 3-2 skorla mağlup olmuştu. Peki, Beşiktaş - Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte soruların yanıtları.
Yeni sezona Süper Kupa ile başlayan Beşiktaş ligde oynadığı Antalyaspor ve Samsunspor maçlarını kazanarak Süper Lig’e güzel bir başlangıç yaptı.
Yeni sezonda ilk beraberliğini Avrupa’da Lugano karşısında alan Beşiktaş, tur için galibiyet hesapları yapıyor.
Beşiktaş, Lugano karşısında alacağı her türlü galibiyette tur atlayan takım olacak.
90 dakikanın eşitlikle tamamlanması durumunda Avrupa Ligi’ne katılacak takımı uzatmalar ve ardından eşitlik bozulmadığı takdirde penaltı atışları belirleyecek.
Beşiktaş, Lugano’yu elemesi durumunda adını Avrupa Ligi’ne katılan 36 takım arasına yazdıracak.
Siyah-beyazlılar 1-0, 2-1, 2-0, 3-1, 3-2… gibi her türlü galibiyette adını Avrupa Ligi’ne yazdıracak.
Karşılaşmanın beraberlikle tamamlanması durumunda ise önce 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak.
Eşitlik bozulmadığı durumda ise tur atlayacak takımı seri penaltı atışları belirleyecek.
Beşiktaş, 90 dakika sonucunda kaybetmesi durumunda Avrupa Ligi’ne veda edecek ve Konferans Ligi’nde yer alacak.
Beşiktaş’ın İsviçre temsilcisi Lugano ile yapacağı maçı Romanyalı hakem Radu Petrescu yönetecek.
Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ile Mircea Mihail Grigoriu yapacak.
Marcel Birsan'ın dördüncü hakemliği üstleneceği karşılaşmada Catalin Popa VAR, Andrei Chivulete ise AVAR olacak görev alacak.
BEŞİKTAŞ - LUGANO RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Lugano rövanş maçı 29 Ağustos Perşembe saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.