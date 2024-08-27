Beşiktaş - Lugano rövanş maçı ne zaman? || BJK Avrupa Ligi rövanşı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda evinde İsviçre ekibi Lugano’yu konuk edecek. 3-3 biten ilk maçın rövanşında siyah-beyazlılar galibiyet alması halinde Avrupa Ligi’nde gruplara kalacak. Kartal Lugano ile Tüpraş Stadyumu’nda oynadığı son maçta 3-2 skorla mağlup olmuştu. Peki, Beşiktaş - Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte soruların yanıtları.

1 / 13 Yeni sezona Süper Kupa ile başlayan Beşiktaş ligde oynadığı Antalyaspor ve Samsunspor maçlarını kazanarak Süper Lig’e güzel bir başlangıç yaptı.



2 / 13 Yeni sezonda ilk beraberliğini Avrupa’da Lugano karşısında alan Beşiktaş, tur için galibiyet hesapları yapıyor.

3 / 13 Beşiktaş, Lugano karşısında alacağı her türlü galibiyette tur atlayan takım olacak.

4 / 13 90 dakikanın eşitlikle tamamlanması durumunda Avrupa Ligi’ne katılacak takımı uzatmalar ve ardından eşitlik bozulmadığı takdirde penaltı atışları belirleyecek.



5 / 13 Beşiktaş, Lugano’yu elemesi durumunda adını Avrupa Ligi’ne katılan 36 takım arasına yazdıracak.



6 / 13 Siyah-beyazlılar 1-0, 2-1, 2-0, 3-1, 3-2… gibi her türlü galibiyette adını Avrupa Ligi’ne yazdıracak.

7 / 13 Karşılaşmanın beraberlikle tamamlanması durumunda ise önce 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak.



8 / 13 Eşitlik bozulmadığı durumda ise tur atlayacak takımı seri penaltı atışları belirleyecek.



9 / 13 Beşiktaş, 90 dakika sonucunda kaybetmesi durumunda Avrupa Ligi’ne veda edecek ve Konferans Ligi’nde yer alacak.



10 / 13 Beşiktaş’ın İsviçre temsilcisi Lugano ile yapacağı maçı Romanyalı hakem Radu Petrescu yönetecek.



11 / 13 Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ile Mircea Mihail Grigoriu yapacak.

12 / 13 Marcel Birsan'ın dördüncü hakemliği üstleneceği karşılaşmada Catalin Popa VAR, Andrei Chivulete ise AVAR olacak görev alacak.