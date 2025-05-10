Beşiktaş’ta başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek genel kurul yarın saat 10.00’da başlayacak. Mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, genel kurulda başkanlık için yarışacak. Peki Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

1 /7 Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



Beşiktaş Kulübünde olağan seçimli genel kurul toplantısı yarın yapılacak.



2 /7 Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek genel kurul, saat 10.00'da başlayacak.



3 /7 Mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, genel kurulda başkanlık için yarışacak.



4 /7 Genel kurulda 31 Aralık 2024 günü çalışma saati bitimine kadar aidatlarını yatıran 27 bin 588 üye oy kullanabilecek.



5 /7 Seçimde yarışacak adaylar Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listeleri şöyle:



6 /7 Serdal Adalı



Asıl üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam





