Beşiktaş PSG ve Tottenham’ı geride bıraktı: Dikkat çeken istatistik!

Yeni sezona Süper Lig’e bomba gibi bir başlangıç yapan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde henüz galibiyet ve puanla tanışamadı. Siyah-beyazlılar buna karşın Süper Lig’de ilk sekiz haftada dikkat çeken istatistik yakaladı. Kartal yakaladığı istatistikle Paris Saint-Germain, Tottenham, Monaco ve Sporting gibi takımları geride bıraktı. İşte detaylar.

1 /7 Trendyol Süper Lig’de namağlup yoluna devam eden Beşiktaş ligin 9. haftasında Konyaspor’u konuk edecek.



2 /7 Ligde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik alan siyah-beyazlılar Avrupa Ligi’nde henüz galibiyet alamadı.



3 /7 İlk maçta Ajax’a 4-0 yenilen Beşiktaş ikinci maçta E. Frankfurt’a 3-1 mağlup oldu.



4 /7 Giovanni Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş Avrupa Ligi’nde istediğini alamasa da Süper Lig’in ilk 8 haftasındaki performansıyla dev kulüpleri geride bıraktı.



5 /7 Beşiktaş, 10 büyük ligde en çok direk hücum yapan takım olarak Avrupa'nın bu alanda zirvesine çıktı.



6 /7 beIN Sports’un haberine göre; Siyah beyazlılar, ligin geride kalan ilk sekiz haftasında maç başına 3.3 direk hücum ortalaması ile Paris Saint-Germain, Tottenham, Monaco ve Sporting gibi takımları geride bıraktı.

