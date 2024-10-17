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Beşiktaş PSG ve Tottenham’ı geride bıraktı: Dikkat çeken istatistik!

Beşiktaş PSG ve Tottenham’ı geride bıraktı: Dikkat çeken istatistik!

09:5517/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Yeni sezona Süper Lig’e bomba gibi bir başlangıç yapan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde henüz galibiyet ve puanla tanışamadı. Siyah-beyazlılar buna karşın Süper Lig’de ilk sekiz haftada dikkat çeken istatistik yakaladı. Kartal yakaladığı istatistikle Paris Saint-Germain, Tottenham, Monaco ve Sporting gibi takımları geride bıraktı. İşte detaylar.

Trendyol Süper Lig’de namağlup yoluna devam eden Beşiktaş ligin 9. haftasında Konyaspor’u konuk edecek.


Ligde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik alan siyah-beyazlılar Avrupa Ligi’nde henüz galibiyet alamadı.


İlk maçta Ajax’a 4-0 yenilen Beşiktaş ikinci maçta E. Frankfurt’a 3-1 mağlup oldu.


Giovanni Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş Avrupa Ligi’nde istediğini alamasa da Süper Lig’in ilk 8 haftasındaki performansıyla dev kulüpleri geride bıraktı.


Beşiktaş, 10 büyük ligde en çok direk hücum yapan takım olarak Avrupa'nın bu alanda zirvesine çıktı.


beIN Sports’un haberine göre; Siyah beyazlılar, ligin geride kalan ilk sekiz haftasında maç başına 3.3 direk hücum ortalaması ile Paris Saint-Germain, Tottenham, Monaco ve Sporting gibi takımları geride bıraktı.


Beşiktaş Avrupa Ligi’nde 24 Ekim Perşembe günü deplasmanda Fransız ekibi Lyon ile karşılaşacak.

#Beşiktaş
#PSG
#Tottenham

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