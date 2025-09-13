Beşiktaş - Rams Başakşehir Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Beşiktaş evinde Rams Başakşehir’i konuk edecek. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Ev sahibi ekipte ise Wilfried Ndidi, Gabriel Paulista ve Mustafa Hekimoglu zorlu maçta sakatlıkları sebebiyle yer alamayacak. Ev sahibi ekipte ise Wilfried Ndidi, Gabriel Paulista ve Mustafa Hekimoglu zorlu maçta sakatlıkları sebebiyle yer alamayacak. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçının ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Beşiktaş - Başakşehir maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş Dolmabahçe'de Rams Başakşehir'i ağırlıyor. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.



Ligde çıktığı 2 müsabakada da rakipleriyle eşitliği bozamayan Rams Başakşehir, topladığı 2 puanla 13. basamakta kendine yer buldu. Avrupa kupalarına da veda eden Başakşehir, hafta içerisinde teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı. Turuncu-lacivertli takımda geçici olarak futbol planlama ve strateji direktörü Marco Pezzaiuoli görev yapıyor.

Süper Lig'de oynadığı 2 karşılaşmada 1'er galibiyet ve yenilgi yaşayan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ise 3 puanla 11. sırada bulunuyor. Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Davie Selke, Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyecek.



BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR FK MAÇINDA SAKAT VE CEZALI VAR MI? Ev sahibi ekipte ise Wilfried Ndidi, Gabriel Paulista ve Mustafa Hekimoglu zorlu maçta sakatlıkları sebebiyle yer alamayacak. İki ekip 38. kez karşı karşıya gelecek. Önceki 37 maçta Başakşehir'in 11, Beşiktaş'ın 10 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasındaki 16 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.



İstanbul Başakşehir'i konuk ettiği son üç Süper Lig maçının ikisini gol atamadan kaybeden Beşiktaş (1G), daha önceki 14 karşılaşmada sadece bir mağlubiyet yaşamıştı (5G 8B).



Beşiktaş'a rakip olduğu son iki Süper Lig maçında gol yemeyen İstanbul Başakşehir (1G 1B), bu rekabette üst üste üç karşılaşmada kalesini gole kapadığı bir dönem yaşamadı.



Geçen sezondan bu yana İstanbul takımlarının aralarında oynadığı Süper Lig maçlarında Beşiktaş'tan daha fazla galibiyet alan bir takım bulunmuyor (6; Galatasaray ile eşit). Bu süreçte İstanbul Başakşehir'den (4M) daha fazla mağlubiyet yaşayan tek ekip ise Eyüpspor (8M).



Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçında da gol yiyen Beşiktaş (toplam 10), iç sahada gole kapama yapmak için daha uzun süre beklediği son dönemi Nisan-Kasım 2014 arasında geçirdi (8 maç).

Süper Lig'de mücadele ettiği son 11 sezonun sadece birinde ilk deplasman maçını kazanan İstanbul Başakşehir (3B 7M), tek galibiyetini 2016/17'de Bursaspor'dan aldı (2-0).



Oynadığı son Süper Lig maçında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, gol atamadan üst üste iki mağlubiyet adığı son dönemi Mart 2024'te Fernando Santos yönetiminde yaşadı.



Bu sezon Süper Lig'deki iki maçından da beraberlikle ayrılan İstanbul Başakşehir (0-0 vs Eyüpspor & 1-1 vs Kayserispor), lig tarihinde ilk üç karşılaşmasında rakipleriyle yenişemediği tek sezonu 2014/15'te yaşadı.



Süper Lig'de bu sezon tek golünü Beşiktaş'ın Eyüpspor'u konuk ettiği maçta atan Tammy Abraham, Opta'nın bu veriye sahip olduğu 2000/01'den bu yana siyah-beyazlı formayla ilk iki iç saha karşılaşmasında ağları havalandıran üçüncü oyuncu olabilir (Ciro Immobile; Ağustos-Ekim 2024 & Kevin-Prince Boateng; Şubat 2020).



İstanbul Başakşehir forması giyen Yusuf Sarı, Süper Lig kariyerinde deplasmanda iki gol attığı iki maçtan birini (diğeri Alanyaspor; Şubat 2024) Beşiktaş karşısında oynadı (Nisan 2025).



Süper Lig tarihinde Beşiktaş'ın başında 30+ iç saha maçına çıkan teknik direktörler arasında Sergen Yalçın'dan (%69; 24/35) daha yüksek galibiyet oranına sahip tek Türk çalıştırıcı Şenol Güneş (%78).


