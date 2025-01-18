Beşiktaş - Samsunspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Süper Lig'in 10'uncu haftasından bu yana oynadığı 10 maçın ikisini kazanabilen (4B 4M) ve bu dönemde sadece Hatayspor (1) ve Bodrum FK'dan (1) daha fazla galibiyet alan Beşiktaş, Eylül 2024'ten bu yana ilk kez üst üste iki karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkacak.



