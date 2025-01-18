Trendyol Süper Lig 20. haftasında Beşiktaş evinde Samsunspor’u konuk edecek. Bu akşam saat 19.00’da oynanacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Ev sahibi ekipte cezalı futbolcu bulunmazken; Paulista, Tayyip, Zaynutdinov ve Necip'in sakatlıkları sürüyor. Serdar Topraktepe'nin öğrencilerinde en büyük gol silahı yine Ciro Immobıle olacak. Peki, Beşiktaş’ta Samsun maçında ilk 11’de kimler var? İşte Beşiktaş - Samsunspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.
Trendyol Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı devam ederken 20. haftanın en dikkat çeken mücadelesi Dolmabahçe'de oynanacak. Teknik direktörlük görevine Ole-gunner Solskjaer'i getiren Beşiktaş, en yakın rakibine 5 puan fark atarak üçüncü sıraya yerleşen Reeder Samsunspor'u konuk edecek.
Haftalar süren teknik direktör bilmecesine son noktayı koyan siyah-beyazlılarda Serdar Topraktepe son kez takımın başında sahaya çıkacak. Yeni teknik direktör Solskjaer ise mücadeleyi tribünden takip edecek.
3 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş hem seriyi sürdürmek hem de Reeder Samsunspor ile puan farkını üçe indirmek için sahaya çıkacak. Ev sahibi ekipte cezalı futbolcu bulunmazken; Paulista, Tayyip, Zaynutdinov ve Necip'in sakatlıkları sürüyor.
Serdar Topraktepe'nin öğrencilerinde en büyük gol silahı yine Ciro Immobıle olacak. İtalyan santrfor 10 golle takımın en skorer ismi konumunda.
Rüya gibi bir sezon geçiren Karadeniz ekibinde ise moraller oldukça yüksek. Kırmızı-beyazlılar geçtiğimiz hafta Bellona Kayserispor deplasmanında tek golle kazanmış ve yoluna kayıpsız devam etmişti.
Sarı kart cezası olan Zeki Yavru'nun dışında eksik isim olmayan Reeder Samsunspor'da takımın en büyük gol ümitleri 7 gollü Holse ve 6 kez ağları sarsan Moudilmadji olacak. İki ekibin ligin ilk yarısında oynanan mücadelesinden Beşiktaş 2-0 galip gelmişti.
Tüpraş Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Futbolseverler keyifli mücadeleyi beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen izleyebilecek.
Samsunspor'u konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanamayan Beşiktaş (1B 1M), rakibini üst üste üç iç saha karşılaşmasında mağlup edemediği tek dönemi Ekim 1985-Mayıs 1988 arasında yaşadı (3B).
Beşiktaş'a rakip olduğu son beş Süper Lig maçının üçünden puan çıkaran Samsunspor (1G 2B 2M), daha önceki sekiz karşılaşmasının yedisinden mağlup ayrılmıştı (1G).
Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Bodrum FK'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Serdar Topraktepe yönetiminde üst üste iki iç saha galibiyeti aldığı tek dönemi Nisan-Mayıs 2024'te geçirdi.
Süper Lig deplasmanlarında bu sezon en fazla gole kapama yapan takım olan Samsunspor (5), dış sahada oynadığı dokuz maçın altısını kazandı (1B 2M). Karadeniz temsilcisi, lig tarihinde sadece iki sezonda daha fazla dış saha galibiyeti kaydetti: 1986/87 (8) & 1993/94 (7).
Süper Lig'in 10'uncu haftasından bu yana oynadığı 10 maçın ikisini kazanabilen (4B 4M) ve bu dönemde sadece Hatayspor (1) ve Bodrum FK'dan (1) daha fazla galibiyet alan Beşiktaş, Eylül 2024'ten bu yana ilk kez üst üste iki karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkacak.
Süper Lig tarihinde bir sezonun 18'inci maçları itibarıyla en yüksek galibiyet sayısını tekrarlayan Samsunspor (11; 1986/87 ile eşit), ilk 19 karşılaşmada 12 galibiyete ulaştığı bir sezon yaşamadı.
Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından gol yemeyen tek takım Beşiktaş. Samsunspor'un ise şu ana kadar kalesinde bu şekilde gördüğü tek gol ilk yarıdaki Beşiktaş maçında geldi (Rafa Silva).
Beşiktaş'ın Süper Lig'deki son dört golünün ikisinde payı bulunan Rafa Silva (1 gol & 1 asist), sezonun ilk yarısındaki Samsunspor maçının açılış golünü kaydetmişti.
Samsunspor formasıyla ligdeki son iki maçında birer gole katkıda bulunan Marius Mouandilmadji (1 gol & 1 asist), Süper Lig'de üç karşılaşmalık seri yakaladığı tek dönemin ilk karşılaşmasında Beşiktaş ağlarını havalandırmıştı (Kasım 2023).
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig tarihinde Dört Büyükler dışında bir takımın başında 10+ maça çıkan çalıştırıcılar arasında en yüksek puan ortalaması (2.0) ve galibiyet yüzdesi (%61) yakalayan isim konumunda (11G 3B 4M).
BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Rafa, Immobile.
Reeder Samsunspor: Okan, Schindler, Satka, Drongelen, Bola, Bennaser, Soner, Dimata, Holse, Emre, Mouandilmadji.