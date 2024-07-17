Beşiktaş - Shakhtar Donetsk hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, yeni sezona hazırlık kapsamında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Hazırlık maçlarında 6. kez karşılaşacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Beşiktaş 2, Shakhtar Donetsk 2 galibiyet elde etti. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar rakibi karşısında yeni transferlerine de şans verecek. Peki, Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

1 / 10 Beşiktaş hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.



2 / 10 Rakibiyle en son 2018’de hazırlık maçında karşılaşan siyah-beyazlılar sahadan 0-0’lık eşitlikle ayrıldı.

3 / 10 6. kez karşılaşacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Beşiktaş 2, Shakhtar Donetsk 2 galibiyet elde etti.

4 / 10 Giovanni van Bronckhorst, yeni transferleri Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile’yi bu maçta şans verecek.

5 / 10 Beşiktaş, Slovenya'nın Maribor kentinde gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

6 / 10 Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.





7 / 10 Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

8 / 10 Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

9 / 10 Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk hazırlık maçı 17 Temmuz Çarşamba günü saat 18:30’da başlayacak.

