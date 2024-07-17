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Spor

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

09:54 - 17/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:55 - 17/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Beşiktaş, yeni sezona hazırlık kapsamında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Hazırlık maçlarında 6. kez karşılaşacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Beşiktaş 2, Shakhtar Donetsk 2 galibiyet elde etti. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar rakibi karşısında yeni transferlerine de şans verecek. Peki, Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

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Beşiktaş hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.


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Rakibiyle en son 2018’de hazırlık maçında karşılaşan siyah-beyazlılar sahadan 0-0’lık eşitlikle ayrıldı. 

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6. kez karşılaşacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Beşiktaş 2, Shakhtar Donetsk 2 galibiyet elde etti.

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Giovanni van Bronckhorst, yeni transferleri Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile’yi bu maçta şans verecek. 

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Beşiktaş, Slovenya'nın Maribor kentinde gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.



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Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

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Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

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Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?


Beşiktaş - Shakhtar Donetsk hazırlık maçı 17 Temmuz Çarşamba günü saat 18:30’da başlayacak.


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Karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.


#Beşiktaş
#Shakhtar Donetsk
#Süper Lig
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