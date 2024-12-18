Beşiktaş soyunma odasında kaos! Mert Günok çılgına döndü

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların bu mağlubiyeti, takım içinde gerginliğe neden oldu. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın Adana Demirspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetinin ardından ortalık karıştı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Adana Demirspor maçında yaşananlar sonrası oyuncular arasındaki pamuk ipliğine bağlı ipler de koptu.
Karşılaşmanın devre arasında Mert Günok takımı tribünlere götürmek istedi. Svensson dışında yabancı futbolcular bu çağrıya uymadı.
Kaptanın çağrısına yabancıların kulak asmaması büyük tepki çekti. Başta Mert olmak üzere yerli oyuncular çıldırma noktasına geldi.
Beşiktaş'ın soyunma odasında "Sizin tek derdiniz para", "Böyle davranacaksanız ne işiniz var burada" sesleri yükseldi.
Bu tepkilere rağmen bazı yabancı oyuncuların hiç istiflerini bozmaması, üstelik bir ismin de malzemeciden kahve istemesi bardağı taşırdı. Küfürleşmeler, itişmeler güçlükle yatıştırıldı.
Başkan Yücel yaşananları öğrenince, "Bu şanlı formayı taşımayacak oyuncuları bir dakika takımda tutmayacağız" açıklamasında bulundu.
Karşılaşma sonrasında Mert Günok şu ifadeleri kullanmıştı:
"Burada böyle bir skordan sonra burada olmaya yüzüm yok! Utanç verici! Bu formanın ağırlığını herkesin bilmesi gerekiyor. Herkes biliyor mu?' diye sorarsanız, cevap veremem. Takım kaptanı olarak geliyorum ama bir şey diyemiyorum. Sözün bittiği yer. Tamamen utanç verici! Başka da bir şey söylemek istemiyorum."