Beşiktaş soyunma odasında kaos! Mert Günok çılgına döndü

Karşılaşma sonrasında Mert Günok şu ifadeleri kullanmıştı:





"Burada böyle bir skordan sonra burada olmaya yüzüm yok! Utanç verici! Bu formanın ağırlığını herkesin bilmesi gerekiyor. Herkes biliyor mu?' diye sorarsanız, cevap veremem. Takım kaptanı olarak geliyorum ama bir şey diyemiyorum. Sözün bittiği yer. Tamamen utanç verici! Başka da bir şey söylemek istemiyorum."