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Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! 80 milyon Euro'luk yıldız için resmi teklif

Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! 80 milyon Euro'luk yıldız için resmi teklif

11:5030/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
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Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosunu dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlıların bu isim için resmi teklifini ilettiği bildirildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Barcelona forması giyen Ansu Fati'nin peşinde.

Milliyet'te yer alan habere göre Beşiktaş, Ansu Fati için Barcelona'ya resmi teklifi yaptı.

Siyah-beyazlıların, 22 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği belirtildi.

Kulüpler arasındaki görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği ve anlaşmanın sağlanması durumunda İspanyol futbolcunun sözleşme imzalamak için İstanbul'a geleceği aktarıldı.

Barcelona altyapısından yetişen ve 2020 yılında 80 milyon Euro piyasa değerine ulaşan Ansu Fati, geçen sezonu Brigthon'da geçirdi.

Fati sezon başında döndüğü Barcelona'da 8 maçta süre aldı.

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Ansu Fati, bu sezon gol ya da asist katkısı veremedi.

#Beşiktaş
#Ansu Fati
#Barcelona

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