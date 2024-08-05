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Spor

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turunda kimle oynayacak, rakibi belli oldu mu?

10:27 - 5/08/2024 понедельник
Yeni Şafak

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off oynayacak temsilcimiz Beşiktaş’ın rakibi bugün belli oluyor. Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi’nde play-off oynamaya hak kazandı. Kartal rakibini elemesi halinde gruplara kalacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ise bugün yapılacak. Peki, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turunda kimle oynayacak, rakibi belli oldu mu? İşte detaylar.

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play off turu kura çekimi bugün gerçekleşecek. 

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Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu oynamaya hak kazandı.


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Siyah-beyazlılar Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 5-0 yenerek büyük moral depoladı.


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Kartal lige 3 puanla başlayarak yoluna devam etmek istiyor.


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AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2024/25 UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 5 Ağustos Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbolu Evi'nde gerçekleştirilecek.


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Kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak.


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BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURUNDA KİMLE OYNAYACAK, RAKİBİ BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi bugün çekilecek kuranın ardından belli olacak.


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BEŞİKTAŞ’IN MUHTEMEL RAKİPLERİ


LASK

Anderlecht

Panathinaikos - Ajax

Braga - Servette

Panevezys - Maccabi Tel Aviv

Molde / Silkeborg - Cercle Brugge / Kilmarnock

Kryvbas KR - Viktoria Plzen

Partizan - Lugano

Karabağ - Ludogorets eşleşmesinin kaybedeni

Midtjylland - Ferencvaros eşleşmesinin kaybedeni

Malmö - PAOK eşleşmesinin kaybedeni

Slovan Bratislava - APOEL eşleşmesinin kaybedeni


#Beşiktaş
#UEFA Avrupa Ligi
#play-off
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