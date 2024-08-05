UEFA Avrupa Ligi’nde play-off oynayacak temsilcimiz Beşiktaş’ın rakibi bugün belli oluyor. Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi’nde play-off oynamaya hak kazandı. Kartal rakibini elemesi halinde gruplara kalacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ise bugün yapılacak. Peki, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turunda kimle oynayacak, rakibi belli oldu mu? İşte detaylar.
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play off turu kura çekimi bugün gerçekleşecek.
Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu oynamaya hak kazandı.
Siyah-beyazlılar Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 5-0 yenerek büyük moral depoladı.
Kartal lige 3 puanla başlayarak yoluna devam etmek istiyor.
AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2024/25 UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 5 Ağustos Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbolu Evi'nde gerçekleştirilecek.
Kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak.
BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURUNDA KİMLE OYNAYACAK, RAKİBİ BELLİ OLDU MU?
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi bugün çekilecek kuranın ardından belli olacak.
BEŞİKTAŞ’IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
LASK
Anderlecht
Panathinaikos - Ajax
Braga - Servette
Panevezys - Maccabi Tel Aviv
Molde / Silkeborg - Cercle Brugge / Kilmarnock
Kryvbas KR - Viktoria Plzen
Partizan - Lugano
Karabağ - Ludogorets eşleşmesinin kaybedeni
Midtjylland - Ferencvaros eşleşmesinin kaybedeni
Malmö - PAOK eşleşmesinin kaybedeni
Slovan Bratislava - APOEL eşleşmesinin kaybedeni