UEFA Avrupa Ligi’nde play-off oynayacak temsilcimiz Beşiktaş’ın rakibi bugün belli oluyor. Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi’nde play-off oynamaya hak kazandı. Kartal rakibini elemesi halinde gruplara kalacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ise bugün yapılacak. Peki, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turunda kimle oynayacak, rakibi belli oldu mu? İşte detaylar.

1 / 8 UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play off turu kura çekimi bugün gerçekleşecek.

2 / 8 Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu oynamaya hak kazandı.



3 / 8 Siyah-beyazlılar Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 5-0 yenerek büyük moral depoladı.



4 / 8 Kartal lige 3 puanla başlayarak yoluna devam etmek istiyor.



5 / 8 AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2024/25 UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 5 Ağustos Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbolu Evi'nde gerçekleştirilecek.



6 / 8 Kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak.



7 / 8 BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURUNDA KİMLE OYNAYACAK, RAKİBİ BELLİ OLDU MU? Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi bugün çekilecek kuranın ardından belli olacak.

