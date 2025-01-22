Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Romulo imzayı attı

Romulo haberinin ardından Göztepe, bu kez Brezilyalı forvet Emersonn Correira transferini duyurdu. İzmir ekibi son olarak Athletico Paranaense takımında top koşturan Emerson ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 5 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.