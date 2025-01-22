Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Romulo imzayı attı

Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Romulo imzayı attı

13:3822/01/2025, Çarşamba
G: 22/01/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen ve bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı futbolcu Romulo, imzayı attı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 21. haftasında pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Göztepe, transferde imza şov yaptı. Sarı-kırmızılılar önce yıldız golcüsü Romulo Cardoso ile 3 yıllık sözleşme yaptı.

Romulo haberinin ardından Göztepe, bu kez Brezilyalı forvet Emersonn Correira transferini duyurdu. İzmir ekibi son olarak Athletico Paranaense takımında top koşturan Emerson ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 5 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamalarda, "Oyuncumuz Romulo Cardoso 2028 yılına dek Göztepe'mizde. Kulübümüz, takımımızda kiralık olarak forma giyen başarılı oyuncumuz Romulo Cardoso'nun satın alma opsiyonunu kullanmıştır. 2004 doğumlu hücum oyuncusu Emersonn Correia da Silva ile 4.5+1 yıllık sözleşme imzaladık. Emersonn Correia da Silva'nın transferiyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Romulo bu sezon Göztepe'de 9 gol atarak takımının en skorer ismi olmuştu.

#Romulo
#Beşiktaş
#Fenerbahçe

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sıfır otomobil kampanyaları 2. ele talebi düşürdü: İşte ortalama araba fiyatları