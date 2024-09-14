Beşiktaş yönetiminden flaş hamle! Maaşına zam yapıldı

Beşiktaş'ta taraftarların tepki gösterdiği tecrübeli futbolcu için yönetim devreye girdi. Siyah-beyazlı kurmaylar, oyuncunun motivasyonun yükselmesi için maaşına zam yaptı.

1 / 5 Beşiktaş'ta geçen sezon ağır tepkilere maruz kalan Onur Bulut, yaz transfer döneminde aldığı teklifler karşısında takımdan ayrılmak istemişti.







2 / 5 Tecrübeli futbolcuyu RAMS Başakşehir kadrosuna katmak için uğraşsa da siyah-beyazlı yönetim, Onur'u bırakmadı.













3 / 5 Sabah'ta yer alan habere göre oyuncunun mental çöküşünü gören yöneticiler ve idareciler, önce kendisiyle bir toplantı gerçekleştirerek güven duyduklarını hissettirdi.





4 / 5 30 yaşındaki futbolcunun yıllık 16 milyon TL olan ücreti 24 milyon TL'ye çıkarıldı.





