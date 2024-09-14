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Spor

Beşiktaş yönetiminden flaş hamle! Maaşına zam yapıldı

15:19 - 14/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 15:22 - 14/09/2024 Cumartesi
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Beşiktaş'ta taraftarların tepki gösterdiği tecrübeli futbolcu için yönetim devreye girdi. Siyah-beyazlı kurmaylar, oyuncunun motivasyonun yükselmesi için maaşına zam yaptı.

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Beşiktaş'ta geçen sezon ağır tepkilere maruz kalan Onur Bulut, yaz transfer döneminde aldığı teklifler karşısında takımdan ayrılmak istemişti.




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Tecrübeli futbolcuyu RAMS Başakşehir kadrosuna katmak için uğraşsa da siyah-beyazlı yönetim, Onur'u bırakmadı.







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Sabah'ta yer alan habere göre oyuncunun mental çöküşünü gören yöneticiler ve idareciler, önce kendisiyle bir toplantı gerçekleştirerek güven duyduklarını hissettirdi.



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30 yaşındaki futbolcunun yıllık 16 milyon TL olan ücreti 24 milyon TL'ye çıkarıldı.




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1 sezonluk kontratında değişim olmayan Onur'un böylelikle kendisini değerli hissetmesi sağlandı ve motivasyon kazandırıldı.



#Beşiktaş
#Onur Bulut
#Maaş
43 dakika önce
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