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Beşiktaş'a büyük şok! FIFA'ya gidiyor

Beşiktaş'a büyük şok! FIFA'ya gidiyor

09:5512/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
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Süper Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan ve birçok kez teknik direktör değiştiren Beşiktaş'ta büyük bir şok yaşanıyor. Siyah-beyazlıların sezon başındaki hocası Giovanni van Bronckhorst'un tazminatını alamadığı gerekçesiyle FIFA'ya gideceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın sezon başında göreve getirdiği ancak işler yolunda gitmeyince geçtiğimiz kasım ayında yollarını ayırdığı Giovanni van Bronckhorst'un tazminatıyla ilgili sıkıntı yaşadığı ileri sürüldü.

Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan bugünkü yazısında, Hollandalı teknik adamın tazminat bedelinin 3.4 milyon Euro olduğunu belirtti ve şu ifadelere yer verdi:

"Gönderilen Giovanni van Bronckhorst'un tazminat bedeli 3.4 milyon Euro… Daha bir ödeme yapılmamış." 

"Konu FIFA'ya gidecek büyük ihtimalle. 3.4 milyonluk rakam, olacak 5-6 milyon Euro…"


"Bir yanda idari konular bir tarafta sahadaki performans! Bu süreçten çıkmak için Beşiktaş'ın yapacağı tek şey sabır. Zaten başka da şansı yok."

"Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sürekli ülke futbolunda gündemde olduğu bir dönemde siyah beyazlı takımın tekrar gündeme gelmesi, masadaki ağırlığını ortaya koyması için yapacağı çok iş, kat edeceği çok yol var."

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