Beşiktaş’a efsane yardımcı: Solskjaer’in asistanı Erling Moe kimdir?

Erling Moe, Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevine gelen Norveçli tecrübeli isim Ole Gunnar Solskjaer’in yardımcısı olmaya hazırlanıyor. İki isim daha önce Molde’de beraber çalışmıştı. Solskjaer’in ayrılığının ardından 6 yıl boyunca Molde’nin teknik direktörlüğünü yapan Erling Moe, 51 yaşındaki teknik direktör ile tekrar bir araya gelecek. Peki, Erling Moe kimdir? İşte detaylar.
Ole Gunnar Solskjaer’in Molde’deki yardımcılığını üstlenen ve Solskjaer’in ayrılığının ardından 6 yıl boyunca Molde’nin teknik direktörlüğünü yapan Erling Moe, Beşiktaş’ta da Solskjaer’in yardımcısı olmaya hazırlanıyor.
Norveç futbolunda önemli bir isim olan Moe, Molde’deki teknik direktörlük kariyerinde takımını iki kez Norveç Ligi şampiyonluğuna taşımıştı.
53 yaşındaki tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz ay Molde’deki görevinden ayrılmıştı. Erling Moe’nin yönetimindeki Molde, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray ile karşılaşmış ve gösterdiği mücadele ile dikkat çekmişti.
Beşiktaş taraftarları, Solskjaer ile birlikte çalışacak olan Moe’nin siyah-beyazlı ekibe katkılarını merakla bekliyor.
Norveç basınına konuştu Beşiktaş’ta teknik ekip yapılanmasının bir parçası olması beklenen Moe, Norveç futbolundaki tecrübesi ve başarılarıyla dikkati çekiyor.
Beşiktaş, teknik ekipte gerçekleştirdiği bu yenilikle Süper Lig’de ve Avrupa’da iddialı bir konuma gelmeyi hedefliyor.
Solskjaer ile birlikte İstanbul'a gelen Moe yaşanan gelişmeleri ülkesinin basınından Romsdals Budstikke'ye değerlendirirken, "Henüz hiçbir şey imzalanmadı ama buradayım ve işler iyi gidiyor gibi görünüyor. Bu tabii ki çok eğlenceli ve heyecan verici bir fırsat" ifadelerini kullandı.
Erling Moe kimdir?
Erling Moe, 22 Temmuz 1970 doğumlu, Norveçli profesyonel bir futbol antrenörüdür ve son olarak Molde FK takımının teknik direktörlüğünü yapmıştır.
Kariyerine teknik direktör olarak Træff takımında başlayan Moe, daha sonra Molde FK'de altyapı antrenörü olarak görev almış ve 2015 yılında geçici olarak kulübün başına geçmiştir.
2019 yılında Molde'nin kalıcı teknik direktörü olmuş ve bu süreçte iki kez Norveç Ligi şampiyonluğu (2019 ve 2022) ile iki kez Norveç Kupası'nı (2021 ve 2023) kazanmıştır.
Erling Moe, Molde'de görev yaptığı dönemde, takımın performansını önemli ölçüde artırmış ve uluslararası arenada da başarılı sonuçlar elde etmiştir.