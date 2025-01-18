Beşiktaş’a efsane yardımcı: Solskjaer’in asistanı Erling Moe kimdir?

Solskjaer ile birlikte İstanbul'a gelen Moe yaşanan gelişmeleri ülkesinin basınından Romsdals Budstikke'ye değerlendirirken, "Henüz hiçbir şey imzalanmadı ama buradayım ve işler iyi gidiyor gibi görünüyor. Bu tabii ki çok eğlenceli ve heyecan verici bir fırsat" ifadelerini kullandı.