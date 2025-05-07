Beşiktaş’a talih kuşu kondu! Suudi Arabistan’a gidiyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Immobile gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil. Aldığımız geri dönüşlere göre Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



