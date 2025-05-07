Beşiktaş’a talih kuşu kondu! Suudi Arabistan’a gidiyor

Beşiktaş’ta yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken gidecek oyuncuların planlaması da başladı. Siyah-beyazlıların gözden çıkardığı yıldıza Suudi Arabistan’dan talip çıktı. Kartal oyuncu ile sezon sonunda yolları ayırmayı planlıyor.
Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği ve 2 yıllık sözleşme imzaladığı 35 yaşındaki Ciro Immobile, siyah-beyazlılarda tartışmaların odağında.
Beşiktaş'tan yıllık 6 milyon euro kazanan ve performansıyla dönem dönem eleştirilen Ciro Immobile ile sezon sonunda ayrılık kararı alınmıştı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Immobile gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil. Aldığımız geri dönüşlere göre Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Ciro Immobile'ye Suudi Arabistan'dan talipler çıktı.
İtalyan forvetin maliyetinden kurtulmak isteyen Beşiktaş'ın, Immobile'ye gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı haber detayında yer aldı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 38 maça çıkıp 2512 dakika sahada kalan 35 yaşındaki forvet, 18 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.