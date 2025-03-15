Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike: Bugün kart görürlerse derbide forma giyemeyecekler

Beşiktaş’ta 4 isim TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu oyuncular, TÜMOSAN Konyaspor karşısında kart görmeleri halinde Dolmabahçe’de oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Beşiktaş, Süper Lig'de bugün deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
Ligdeki 25 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 44 puanla 4. sırada girdi.
Oynadığı son maçta Gaziantep FK'ye sahasında 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek Galatasaray derbisi öncesi moral bulmaya çalışacak.
4 futbolcu sınırda
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile 20 ve 23 Mart'taki maçları nedeniyle bu hafta lige verilecek aranın ardından 29 Mart'ta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Siyah-beyazlılarda Mert, Ersin Emirhan ve İmmobile, bugün kart görürse Galatasaray derbisinde olmayacak.
Svensson yine yok
Beşiktaş'ta Bahtiyar Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Jonas Svensson ve Elan Ricardo kafilede yer almadı. Sakatlığı nedeniyle geçen hafta 2-1 kaybedilen Gaziantep FK maçında olmayan sağ bek Svensson'un yerine Onur'un oynaması bekleniyor.