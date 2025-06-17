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Kura çekimi öncesi Beşiktaş'ın Avrupa Ligi eleme turundaki muhtemel rakipleri netleşti

Kura çekimi öncesi Beşiktaş'ın Avrupa Ligi eleme turundaki muhtemel rakipleri netleşti

16:5517/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu. 18 Haziran'da kura çekimi yapılacak. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. eleme turunda mücadele etmeye hak kazanmıştı. 18 Haziran Çarşamba günü yapılacak kura çekimi öncesi siyah-beyazlı takımın muhtemel rakipleri belli oldu.

İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri:

Shakhtar / Ilves Tampere

Braga

Midtjylland

Legia Varşova / Aktobe

Anderlecht

Partizan / AEK Larnaca

Sheriff / Prishtina

Lugano

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