Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu. 18 Haziran'da kura çekimi yapılacak. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. eleme turunda mücadele etmeye hak kazanmıştı. 18 Haziran Çarşamba günü yapılacak kura çekimi öncesi siyah-beyazlı takımın muhtemel rakipleri belli oldu.
İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri:
Shakhtar / Ilves Tampere
Braga
Midtjylland
Legia Varşova / Aktobe
Anderlecht
Partizan / AEK Larnaca
Sheriff / Prishtina
Lugano